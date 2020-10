Il n'en fut rien. Le joueur de l'UBB se plaint de propos racistes tenus par un adversaire rochelais dimanche soir.

Mahamadou, pourquoi revenir vous exprimer ?

Voilà, à la fin du match de La Rochelle, j'ai été victime d'une insulte raciste de la part d'un joueur rochelais. Le numéro 2. Il y a eu des témoins. Au début, je me suis dit, encore un imbécile pari tant d'autres. Laisse le ! Mon éducation et ma façon d'être m'ont conduit à ne rien dire. Au début, je me suis dit qu'il valait mieux rester silencieux. Mais après réflexion, je préfère vous en parler . Je ne pouvais pas rester silencieux.

Pourquoi avez-vous changé d'avis ?

Nous vivons une époque, où les valeurs humaines sont au centre des débats. Notre sport regorge de valeurs. En 2020, ceci n' a rien à faire dans notre sport. Je voulais vous informer de ça. D'autant plus que sauf erreur, il s'agit d'un joueur qui est international. Il a représenté le pays quand-même. Ca m'a fait mal. Mais je peux passer outre. Il ne sera pas puni pour ce qu'il a fait. On ne lui fera sûrement rien. Mais, honte à lui. Il ne faut plus voir ce genre de choses sur un terrain.

Avez-vous saisi les instances du Top 14 ?

Non. Je n'ai rien saisi. Je ne pensais que ça ne pouvait m'arriver, alors je ne suis même pas au courant de la conduite à tenir. Depuis le match, j'étais dans une réflexion, faut-il le garder pour moi ? Je pense finalement qu'il faut le dire.

Qu'est ce qu'il vous a dit ?

Des propos où il était question de Tarzan.

Avez-vous porté plainte ?

Je n'ai rien à ajouter.