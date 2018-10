Top 14 - Dewald Senekal (Grenoble) : "Le plus important c'est la victoire"

"On a assuré l'essentiel ce soir. Quand on est une équipe qui se bat pour le maintien, le plus important c'est la victoire. Peu importe la manière, surtout à domicile. La première mi-temps a été très aboutie. Les joueurs étaient motivés et gagnaient les duels, mais on a quand même subi quelques impacts. Une fois de plus, ce n'est pas anodin si notre mêlée est de bonne tenue. On travaille énormément ce secteur pour bien préparer nos joueurs à chaque match. On a grillé deux jokers à domicile déjà et il va falloir aller chercher des points ailleurs. On va profiter des deux semaines de Coupe d'Europe pour travailler sur nos faiblesses et faire jouer des joueurs qui ont envie de se montrer".