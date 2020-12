La Rochelle - Montpellier

Pour le dernier match de l’année civile, les Rochelais entendent bien garder la tête du championnat. Pour autant, les hommes de Jono Gibbes devront se méfier de Montpellier après avoir perdu à Gerland contre le LOU lors de la journée précédente. Privé notamment de son jeune ouvreur Louis Foursans, le MHR espère jouer les trouble-fêtes en Charente-Maritime après avoir semé la zizanie à Clermont (15-21) lors du dernier match de Top 14. Cependant, le MHR n'a jamais gagné à Deflandre malgré un match où ils en étaient tout proches en janvier dernier (35-30).

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Brive - Lyon

Le CA Brive reste sur deux victoires consécutives en championnat (contre Agen et Castres) et sait que son maintien dans l’élite passera par une continuité de ce genre de résultat. Cela dit, les Coujous devront sans doute élever leur niveau de jeu pour se défaire de la redoutable armada lyonnaise, candidate cette saison encore aux phases finales du Top 14. En effet, les hommes de Pierre Mignoni n’ont plus perdu en championnat depuis le 13 septembre, à Toulon, et comptent encore deux matches de retard. Pour autant, Brive est une destination qui ne réussit pas trop aux Lyonnais avec une victoire sur les cinq derniers matchs en Corrèze.

Notre pronostic : Victoire de Lyon, bonus défensif pour Brive.

Pau - Stade français

Auteurs d'un très bon début de saison, les Palois ont encore subi le contrecoup par la suite et sont sur une série de six défaites consécutives. Il faudra donc pour les Béarnais impérativement stopper cette spirale négative qui a eu pour effet un changement de staff juste avant la Coupe d'Europe avec la mise à l'écart du duo Godignon-Manca. Parenthèse européenne plutôt satisfaisante pour la Section. En face, les Parisiens sont bien placés avec une sixième position mais n'ont pas jouer leur match à Cardiff le week-end dernier. Mais les cadres ont été mis au repos depuis la dernière rencontre de championnat face à Toulon. Affiche équilibrée qui peut basculer d'un côté comme de l'autre.

Notre pronostic : Victoire du Stade français, bonus défensif pour Pau.

Racing 92 - Agen

C’est sans doute l’affiche la plus déséquilibrée de ce Boxing Day 2020. D’un côté, le Racing et sa pléiade de stars restent sur deux succès de rang en championnat, tandis qu’Agen n’en finit plus d’enchaîner les défaites. Dernièrement, après la Challenge Cup, certains joueurs du SUA en sont même venus aux mains dans un aéroport… Le climat n’est donc pas au beau fixe pour les Lot-et-garonnais qui risquent de voir leur série se prolonger encore un peu plus après le match à l’Arena. Néanmoins, les Agenais avaient arraché le match nul ici même la saison passée (27-27).

Notre pronostic : Victoire du Racing avec le bonus offensif.

Toulouse - Bordeaux-Bègles

Depuis 2011 et la remontée de l’UBB, jamais les Girondins ne se sont imposés à Ernest-Wallon. Mais comme toutes les statistiques, celle-ci ne demande qu’à être démentie par Christophe Urios et ses hommes. En face, Toulouse entend finir l’année à la première ou deuxième place du classement, et seule une victoire pourrait satisfaire Ugo Mola et ses joueurs. Préservés des joutes de la Coupe d’Europe le week-end dernier, les Toulousains devraient arriver frais pour finir l’année sous le meilleur auspice possible contre le rival bordelais.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse.

Toulon - Clermont

C'est le choc de cette journée entre le quatrième et le cinquième du classement général. Les Toulonnais n'ont pas pu jouer leur match chez les Scarlets le week-end dernier après l'énorme imbroglio évoqué à multiples reprises en début de semaine. C'est donc un retour en championnat difficile à négocier pour les coéquipiers de Charles Ollivon. En effet, en face, Clermont se relève de la claque et de la remontada encaissée face au Munster. Mais les Jaunards s'exportent plutôt bien à l'extérieur avec deux victoires en deux matchs. Mais la mission sera compliquée à Mayol où Clermont ne l'a plus emporté depuis quatre matchs, c'était en avril 2016 (19-18).

Notre pronostic : Victoire de Toulon.

Castres - Bayonne reporté