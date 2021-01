Il s'agit des rencontres entre Bordeaux-Bègles et Clermont comptant pour la quatrième journée, entre Bayonne et Pau pour la treizième journée, entre Montpellier et Castres pour la troisième journée et entre le Racing 92 et Toulon pour la cinquième journée. Les deux première matchs cités se joueront le samedi 16 janvier, respectivement à 15h15 et 21h tandis que les deux autres se joueront le dimanche 17 janvier respectivement à 14h45 et à 21h05.

La LNR a aussi annoncé qu'un Comité Directeur va être convoqué en urgence afin de déterminer que faire du deuxième week-end de libre, celui du 23 et 24 janvier.