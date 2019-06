Qu’est-ce qui a motivé votre choix de venir à Lyon ?

David Gerard : Il y a deux étages. Il y a le projet sportif en lui-même car Lyon est une équipe ambitieuse qui s’est créée totalement en quelques années et qui a pour ambition de perdurer au plus haut niveau du rugby français. C’est un honneur quand Lyon commence à poser les yeux sur toi. J’ai eu la chance d’avoir cette opportunité là et après, c’est aussi une aventure humaine. Parce que Pierre (Mignoni)… Parce qu’il y a un staff avec des bons mecs et une envie de bosser ensemble. La chance de toucher le plus haut niveau entouré de bons mecs, ça ne se galvaude pas.

D’autant qu’avec Pierre Mignoni, vous vous connaissez depuis longtemps car vous êtes de la même génération et vous êtes tous les deux originaires du Mourillon à Toulon.

D.G. : On se connait depuis très longtemps, depuis gamin et l’âge de 5 ans. Après nos vies ont fait que l’on s’est perdu de vue, tout en se donnant des nouvelles une fois de temps en temps pour savoir comment ça allait. Après on s’est suivi de loin. C’est même marrant de se retrouver ensemble tant d’années après.

Top 14 - Pierre Mignoni (Coach de Lyon)Icon Sport

Cette mission d’entrainer à la fois les avants de l’équipe professionnelle mais aussi ceux de l’équipe Espoirs, c’est un challenge intéressant ?

D.G. : C’est entre guillemets lourd de travail. C’est un rôle qui n’est déjà pas évident quand tu le fais au niveau du secteur professionnel, mais doublé avec une mission sur les jeunes, ça va être très solide. Je pense que je ne vais pas beaucoup voir la lumière du jour, hormis sur mes séances de terrain. Je vais avoir beaucoup beaucoup de boulot parce que sur le secteur pro, je ne vais pas avoir que les avants. Je vais m’occuper d’autres secteurs comme les rucks, les attitudes au contact et la défense individuelle. Beaucoup de boulot mais j’aime ça ! C’est un nouveau défi donc j’ai hâte d’y être.

Relever un nouveau défi, c’est quelque chose que vous souhaitiez depuis un moment ?

D.G. : Pas forcément. Dans la vie, tout est question d’opportunités et l’opportunité s’est présentée. Avec Béziers et David Aucagne, cela faisait deux ans et demi que l’on cravachait pour essayer d’exister en Pro D2 et ce n’était pas facile. Je pense que l’on a rempli notre mission mais je me disais que ce n’était pas forcément encore terminé. Mais quand une opportunité comme ça arrive, il faut que tu changes ton fusil d’épaule. Si tu laisses passer le train, quelqu’un d’autre monte dedans. Le rugby ça va vite dans les deux sens donc je me suis dit que c’était peut-être maintenant ou jamais.

" Béziers restera toujours ancré en moI "

Annoncer votre volonté de quitter Béziers n’a surement pas dû être facile ?

D.G. : Il n’y a jamais de conditions idéales pour annoncer un départ à un club. Surtout un club où pendant deux ans et demi, tu as créé de belles choses. J’ai juste envie de retenir ces deux ans et demi passés. Je sais que Béziers restera toujours ancré en moi car ce sont eux qui m’ont tendu la main et qui m’ont donné ma chance en Pro D2. Ils ont été là à un moment de ma vie et jamais je ne cracherai dans la soupe. J’ai envie de remercier le club, les supporters, les joueurs et le staff actuel avec qui je m’entends très très bien et avec qui j’ai continué à bosser jusqu’à la fin.

Pro D2 - David Gérard (Béziers)Icon Sport

Cela restera à jamais votre premier club en tant qu’entraineur au niveau pro.

D.G. : C’est ça ! Ils m’ont tendu la main à un moment donné et ils m’ont fait confiance. J’avais pris l’opportunité d’y aller en quittant Toulouse, donc je prenais un risque. Je pense que le risque s’est avéré payant et là il y a une autre main tendue pour un niveau encore supérieur. C’est en plus un niveau dans lequel j’ai évolué pendant de nombreuses années, que ce soit en Coupe d’Europe ou en Top 14, donc j’avais envie d’y revenir.

" À moi de donner raison d’être venu me chercher "

Qu’avez-vous pensé, vu de l’extérieur, du parcours du LOU ces dernières saisons ?

D.G. : C’est le profil de l’équipe qui est en train de se créer. Pierre et son staff ont construit un groupe qui est là sur la durée. Si tu veux atteindre le haut niveau, l’équilibre d’un groupe est important. Il y a pas mal de jeunes qui rejoignent en plus le projet donc c’est très intéressant pour le développement sur les années à venir. Ça travaille beaucoup. Je sais que ce sont de gros travailleurs à tous les étages et cela tombe bien. Pour aller voir plus haut et remporter peut-être un jour quelque chose, ça se mérite et il faut aller le chercher. C’est une équipe ambitieuse. Sur la demie, Clermont a été meilleur mais sur l’ensemble de la saison, Lyon a été une équipe super stable.

Top 14 - L'équipe de LyonIcon Sport

La découverte des installations est justement conforme avec cette ambition ?

D.G. : Tout est carré. Tu sens que tout a été pensé et travaillé. Rien n’a été laissé au hasard pour la performance. Maintenant, le développement du club passera par l’ambition en remportant quelque chose. Mais Pierre et le staff l’ont compris, tu ne peux pas aller trop vite non plus, sachant que tu étais en Pro D2 il y a encore quelques années. Aujourd’hui, Lyon s’est ancré en Top 14 et veut essayer de toucher le plus haut. On voit que la marche est encore assez haute quand tu regardes Toulouse et Clermont.

D’autant que l’on sera encore plus exigeant avec un club double demi-finaliste.

D.G. : Toujours plus ! On est là pour ça. On sera exigeant avec les joueurs et c’est normal que l’extérieur soit exigeant avec nous aussi. En plus, je vais être le petit nouveau donc les gens attendent beaucoup de ma présence. À moi de donner raison d’être venu me chercher et d’apporter des choses et une vision un peu différente. Je suis un élément un peu extérieur à tout ça donc je peux avoir une façon de penser un peu différente aussi.