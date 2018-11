Top 14 - Daniel Ikpefan (Toulon) : "Ça fait du bien au moral"

Rugbyrama : Qu'est-ce qui ressort de cette victoire ? Avant tout un soulagement ?

Daniel Ikpefan : Ça fait du bien au moral, surtout que derrière, nous enchaînons avec les vacances. Nous allons profiter de ce succès pour nous rebooster et partir un peu plus sereinement. On jouait contre les derniers, nous étions juste devant eux. On était dans l'obligation de gagner. Depuis Montpellier, et même Clermont, nous faisions de bons matchs, mais nous n'arrivions pas à basculer. Là, on s'est resserré jusqu'au bout et ça a payé.

La première période a tout de même été laborieuse...

D. I. : En première période, nous étions un peu dans la retenue. Nous avons commis quelques erreurs. Mais je ne pense pas que l'on fait mauvaise prestation. Certes, nous avons eu du mal à nous placer dans les rucks, où ils ont su prendre l'avantage. Plus avancions dans le match, plus nous nous sommes regroupés. Nous avons parlé de tout cela et ça a payé jusqu'au bout. Je pense que nous avons été bons en défense globalement. Même si nous étions menés à la pause, nous étions dans une bonne dynamique. Nous étions bien mentalement, et nous sommes repartis fort au retour des vestiaires.

Les vacances arrivent-elles au bon moment ou coupent-elles une forme d'élan après cette première victoire depuis bien longtemps ?

D I. : Ça va faire du bien aux têtes de pouvoir couper. Nous avons aussi des joueurs qui ont besoin de récupérer. Nous partons un peu plus tranquille, mais au retour, nous allons travailler, regarder les vidéos et repartir pour ce match à Bordeaux, en conservant ce qui a fonctionné et corrigeant les petites erreurs. Je pense que nous sommes de mieux en mieux sur nos sorties de camp par exemple. Nous allons travailler encore cela pour repartir de l'avant.

Un mot sur le ballon que vous poussez au pied, sur lequel Fekitoa commet un en-avant dans l'en-but …

D. I. : Je pense que si Malakai ne la touche pas, je peux aller marquer l'essai (sourire). Ça reste un fait de jeu, après, c'est bien, nous arrivons à bien alterner le jeu avec du pied. Nous devons continuer comme ça et ça paiera de plus en plus.