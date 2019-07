On aurait presque envie de dire : évidemment ! C'est le mot qui nous vient immédiatement à l'esprit après la formidable saison de Damian Penaud. Du haut de ses 22 ans, le numéro 14 a traversé l'exercice 2018-2019 sur un nuage. Auteur de neuf essais en championnat, dont un mémorable triplé au Stadium de Toulouse, le natif de Brive-la-Gaillarde a prouvé que le talent n'avait pas d'âge. Sa redoutable capacité à déposer n'importe quel défenseur sur un crochet, ou un cadrage débordement dont il a le secret, a fait de lui le cauchemar des défenses du Top 14 et d'Europe. Il a été un des grands artisans de la réussite Clermontoise cette saison, et a permis à son club de suivre la cadence infernale du leader Toulousain en championnat.

Top 14 - Damian Penaud (Clermont)Midi Olympique

Mais son talent ne s'est pas contenté de s'exprimer sur les pelouses de l'Hexagone. L'ailier Clermontois d'1 mètre 92 pour 95 kilos a fait des ravages avec l'ASM en Challenge Cup, où il a été auteur de cinq essais, dont un triplé face à Northampton en quart, et un en finale face aux Rochelais. Et au-delà de ses prestations auvergnates, avec les Bleus aussi, il a su se montrer décisif. Avec deux plongeons dans l'en-but au Tournoi 2019, y compris lors de la débâcle en Angleterre (44-8), le jeune Damian Penaud a explosé aux yeux de la France entière.

Une chose est sûre, celui qui avait décidé de délaisser son poste de centre pour l'aile, pour être moins contraint aux tâches défensives, n'est pas passé inaperçu cette saison : "Il mobilise deux, trois défenseurs s'il ne casse pas les plaquages. Je crois qu'on peut dire que l'élève a dépassé le maître" lâchait un Aurélien Rougerie admiratif avant la finale du Top 14. "Il a cette image parfois du branleur un peu nonchalant, mais c'est quelqu'un qui travaille dur, et qui est aujourd'hui récompensé de son travail" poursuit l'ouvreur Jaunard Camille Lopez.

Leader sur le terrain, bien que discret dans les médias, celui qui n'aime pas trop parler de lui et préfère mettre en avant le collectif, sait néanmoins qu'il doit encore progresser dans quelques domaines, et notamment en défense, où il lui arrive parfois encore de louper quelques plaquages. Mais la marge de progression du fils d'Alain Penaud est encore grande. Il doit aussi notamment apprendre à gérer l'échéance des grands rendez-vous, comme l'a prouvé sa finale de championnat 2019 (six courses pour seulement neuf mètres gagnés et zéro point inscrit) loin de ses standings habituels.

Un vent de fraîcheur chez les Bleus

Autrement, il a été, une, sinon LA, vraie satisfaction du dernier Tournoi des 6 Nations avec les Bleus. Penaud fait donc logiquement partie du groupe des mondialistes qui ira au Japon en septembre. Mieux, ses performances avec la tunique brodée du coq, ont sérieusement rebattu les cartes dans son duel à distance avec Yoann Huget sur l'aile droite dans l'esprit du duo Brunel-Galthié. On voit en effet mal l'ailier Toulousain être positionné à l'arrière durant le mondial, tant ses contre-performances à ce poste, notamment contre le Pays de Galles en ouverture du Tournoi, ont été fatales aux Bleus ces derniers temps.

Dans le même temps, Penaud lui, a répondu présent comme de nombreux jeunes, à l'image de Dupont ou Ntamack. Nous nous souvenons tous de son sauvetage décisif face à Marco Zanon, privant l'Italien d'un essai tout fait en bout de ligne d'abord, mais aussi de son essai en coin, scellant le score, et permettant aux Bleus de s'imposer à Rome (14-25).

Reste à voir si la marche Japonaise ne sera pas trop haute pour lui. Mais, quoi qu'il advienne, et tout le monde en est conscient, cette génération de jeunes éléments sera attendue en 2023, plus qu'elle ne l'est en ce début d'automne. Damian Penaud d'ici-là, devra confirmer dès l'an prochain, toute l'étendue de son talent.

Par Samuel CADÈNE