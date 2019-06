90%. C’est le pourcentage de titularisations de Damian Penaud cette saison sur les 31 rencontres auxquelles l’ailier jaunard a pris part, toutes compétitions confondues. Une constance remarquable qui place même ce joueur parmi les rares satisfactions d’un dernier Tournoi des Six Nations bien morose pour le XV de France, encore une fois.

La folie des chiffres

Véritable pépite du rugby français au même titre que le Toulousain Antoine Dupont, le Clermontois a éclaboussé cette saison de sa classe. Titulaire lors de toutes les rencontres du Tournoi, il est à 22 ans l’une des pièces maîtresses de Jacques Brunel sur la scène internationale. Une précocité déconcertante dans un moment délicat pour l’Équipe de France. Avec son club, le natif de Brive a inscrit neuf essais au terme d’une saison exceptionnelle.

Test Match - Damian Penaud (XV de France)Icon Sport

Leader d’attaque, finisseur hors pair, sa vitesse fût l’un des atouts principaux de l’ASMCA durant l’exercice 2019-2020. Point culminant de sa saison, ses deux triplés consécutifs, d’abord en ¼ de finale de Challenge Cup face à Northampton, puis lors de la défaite de Clermont au Stadium de Toulouse (47-44). Deux rencontres et deux performances majuscules qui ont fait basculer Damian Penaud au rang de meilleur ailier du championnat.

L’atout de la régularité

31 feuilles de matches, 28 titularisations, Damian Penaud a fait preuve d’une incroyable régularité cette année. Malgré son jeune âge, il a récité des partitions de haut niveau sans jamais baisser pavillon. Une prouesse pour un joueur qui a dû s’adapter, et passer du poste de second-centre à celui d’ailier à titre définitif. Un motif de déstabilisation ? Balivernes pour un garçon au talent brut et au mental d’acier, saisissant chaque opportunité qui s’offre à lui pour briller un peu plus, quel que soit le poste qui lui est proposé. Une force de caractère importante qui devrait lui permettre de s’inscrire dans la durée au niveau international.

Top 14 - Damian Penaud (Clermont)Icon Sport

Dès l’instant où ce dernier touche le ballon, il se passe forcément quelque chose sur les pelouses du Top 14. Plus précisément, c’est sa capacité à répéter les efforts à haute intensité qui impressionne, sa faculté à récupérer après des raids solitaires dont il a le secret, souvent depuis le fond du terrain. Parmi les « fils de », Damian est sûrement celui qui, pour l’instant, a su le mieux tirer son épingle du jeu. Rendez-vous au Japon pour confirmer tous les espoirs placés en lui.