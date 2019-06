Il a fait son grand retour au milieu de la saison, Cyril Baille est l’un des titulaires indiscutables de l’équipe toulousaine, fraîchement championne de France. Avec son mètre 82, ses 115 kilos, le pilier de 25 ans à Toulouse depuis dix ans, revient cette année de loin. Mais il a été indispensable en cette fin de saison. Avec son mental d’acier et sa grande force physique, Cyril Baille est un guerrier qui a réussi à s’imposer comme une des références à son poste. Alors qu'il a été à l’arrêt total pendant plus d’un an après avoir été victime de deux graves blessures. Le joueur a subit deux lourdes opérations du tendon rotulien du genou gauche en avril 2017 (plus de huit mois d’arrêt) et en suite ischio-jambier gauche en août dernier (plus de quatre mois d’indisponibilité).

Une épreuve qui lui a donné un mental d’enfer, une fois revenu sur les terrains de rugby au mois de décembre. Petit à petit, le pilier gauche repris la compétition très en forme, avec sa première titularisation contre Agen, lors de 14e journée de Top 14. Très épanoui dans le jeu de mouvement, le style de jeu toulousain de cette saison lui correspond à ravir.

Top 14 - Cyril Baille (Toulouse)Icon Sport

Dans une saison époustouflante du Stade toulousain battant tous les records, il a pu reprendre sa place de titulaire indiscutable. Il y figure même dans le XV de départ des grosses échéances des Rouge et Noir de cette saison : titulaire en quart de finale contre le Racing 92 en Champions Cup, en demi-finale de Top 14 contre le Stade rochelais, et pour finir en finale du championnat de France la semaine dernière contre Clermont. L’avant comptabilise alors un temps de jeu 678 minutes cette année, donc 152 minutes en Champions Cup, pour 19 matchs joués. il est en train de vivre surement l’une des périodes les plus fastes de sa jeune carrière, en étant 12 fois titulaire cette saison. De telle manière qu'en rentrant dans le club des joueurs ayant joué 100 matchs sous les couleurs du Stade Toulousain, le pilier a conquis petit à petit le cœur des supporter, irréprochable et efficace sur le terrain.