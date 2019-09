Touché en décembre, il avait rechuté à son retour à Perpignan à la mi-février, avant d’être éloigné des terrains durant douze semaines. Et de retrouver la compétition à Clermont fin mai.

À noter côté héraultais : Giudicelli (K.O. face aux Rochelais) a été autorisé par le neurologue à reprendre l’entraînement. Et s’il ne ressent aucune douleur d’ici dimanche, il jouera à Agen. A l’image de Paillaugue. Apte, le numéro neuf pourrait démarrer sa saison dimanche, s’il se sent prêt à évoluer à Armandie, où il s’est déjà blessé par le passé. Bardy (retour pour Bordeaux), Ouedraogo, Serfontein, Goosen (espérés mi-octobre) et B. Du Plessis (fin octobre), sont forfaits. Delhommel (rouge face à Pau) passe devant la commission de discipline aujourd’hui.