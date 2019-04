Vern Cotter (manager de Montpellier, battu in extremis 26-25 au Racing 92): "Il n'y a rien à dire sur l'engagement physique, sur l'envie, même si sur les dix premières minutes on les regarde un peu trop jouer. On a le match en main avant la mi-temps et puis avec deux erreurs, ils passent devant. On répète la même chose en fin de deuxième mi-temps. Ce sont deux cartons jaunes qui nous coûtent très cher. Il y a de la frustration, de la déception. Les joueurs se sont accrochés, c'est un bon signe. Il faut en tirer les bons enseignements: on doit y croire davantage. (La qualification) On y croit dans le sens qu'il faut croire qu'on est capables de faire des bons matches. On aimerait faire partie des six parce qu'on est capables en fin de saison d'être compliqués pour les équipes en face."