Contrairement à la saison passée, où les joueurs du club auvergnat s’étaient retrouvés dès le 2 juillet, le finaliste du dernier championnat de Top 14 n’a repris l’entrainement que le 17 juillet. C’est donc une préparation raccourcie, mais très intense, qui attends les joueurs. Un changement de monde radical pour le tout nouveau talonneur, venu de Grenoble, Mike Tadjer : "Je découvre un très haut degré de professionnalisme en arrivant à Clermont. A la demande de Sébastien Bourdin, le préparateur physique, chaque joueur a reçu un programme pour arriver avec un poids à respecter au kilo près, pour être opérationnel dès la reprise." Délesté de 9 kilos, Mike Tadjer a retrouvé le physique de ses 20 ans, mais s’attend tout de même à souffrir…

Une préparation plus courte certes, mais plus intense !

Pour Sébastien Bourdin et son équipe de préparateurs physiques, les objectifs de la préparation sont clairs : "On a beaucoup d’éléments à faire assimiler aux joueurs dans un temps réduit. Avec la chaleur, on s’adapte en multipliant des séances plus courtes. On ne sort jamais plus de 45 minutes par session et on se sert de nos installations intérieures pour rester un peu à l’ombre, pour s’échauffer et ne sortir qu’au dernier moment. Dès la semaine prochaine lors de notre stage en montagne, on va travailler plus sur notre collectif. " Un programme évidemment chargé avant de se rendre à Tignes, où le coach Franck Azéma souhaite unir les joueurs dans la souffrance : "On va se retrouver pour la première fois entre nous depuis la reprise. Une excellente occasion de finir d’intégrer les nouveaux en tissant des liens forts, mais aussi de trouver un site en altitude pour travailler plus efficacement."

Avec la chaleur étouffante qui règne actuellement sur Clermont-Ferrand et sa région, il faut s’adapter aux conditions pour le seconde-ligne Paul Jedrasiak : "C’est une période difficile pour tout le monde ! On vient juste de reprendre et les organismes souffrent de cette chaleur. On essaye d’adapter nos séances et avec le centre d’entrainement et de perfectionnement qui est tempéré, on peut travailler dans une atmosphère respirable. "

Des matchs de préparation pour être tout de suite dans le bain

Quatre semaines de préparation, contre sept la saison passée, ne devraient donc pas avoir de conséquences majeures pour Sébastien Bourdin : "Ce n’est pas la première fois que l’on doit se préparer en reprenant aussi tard. On a déjà connu cette expérience et avec une équipe de 4 préparateurs physiques on met beaucoup d’intensité dans nos séances pour compenser." Pour celui qui prend soin au quotidien de ses champions, c’est une période importante, mais le travail doit s’étendre sur toute l’année : "Les journalistes aiment bien mettre notre travail en avant à cette période de l’année. Mais c’est tout au long de la saison que l’on travaille et qu’on donne les clés aux joueurs pour être performant." La performance, justement, est attendue dès le début de saison, malgré les nombreux absents pour cause de coupe du monde.

Pour Franck Azéma, obtenir des résultats avec une douzaine d’internationaux en moins est un défi passionnant : "On a fait le choix de deux adversaires très costauds pendant la préparation pour tout de suite être dans le bain. On sait que c’est une période particulière qui s’annonce avec la coupe du monde, mais en 2011 comme en 2015, on a eu l’occasion de révéler de nouveaux talents et de leur donner du temps de jeu. Faire participer nos jeunes à ce début de saison, c’est toujours intéressant pour un coach. "

Après avoir affronter la Rochelle le 9 Août, Clermont accueillera le LOU le 16, dans le cadre du tournoi d’Issoire. Les Jaunards seront alors fin-prêts à retrouver les Maritimes pour la première journée de Top 14, le 24 août prochain.