Après une phase régulière du Top 14 terminée à la deuxième place, les Jaunards peuvent aborder leur demi-finale sereinement, sûrs de leur force offensive. En effet, l’ASMCA n’est autre que la meilleure attaque de notre championnat avec 828 points inscrits. Étonnant ? Pas vraiment à y regarder de plus près. Avec des individualités comme Damian Penaud, ou Peceli Yato (meilleur marqueur du club avec 10 essais), les Clermontois disposent d’armes de pointe pour faire sauter n’importe quel verrou dans l’hexagone. Un talent brut qui pourrait leur permettre de faire la différence dans la quête du troisième Bouclier de Brennus de leur histoire.

À l’image de leur défaite sur la pelouse du Stadium de Toulouse en avril dernier (47-44), même lorsque ces derniers sont défaits, ils parviennent tout de même à infliger 40 points dont 5 essais au leader du championnat. Des statistiques qui font froid dans le dos, surtout pour les Lyonnais à quelques jours de leur demi-finale face à l’ogre clermontois à Bordeaux.

Un fond de terrain 5 étoiles

Quand le triangle magique est réuni sous le maillot jaune et bleu (Penaud, Toeava, Raka), cela fait souvent des étincelles. Mieux vaut ne pas se débarrasser trop vite du ballon quand des joueurs de cette trempe sont sur le pré. Après avoir confirmé tous les espoirs placés en lui lors du dernier Tournoi des 6 Nations, l’ailier international Damian Penaud ne cesse d’impressionner par sa vitesse et ses changements d’appuis déroutants.

Pour l’arrière néo-zélandais Isaia Toeava, son retour de blessure a fait le plus grand bien à l’ASM. Titulaire indiscutable avec le numéro 15, il apporte une extrême sérénité sous les ballons hauts et dispose d’une capacité à remonter le cuir assez déconcertante. Ses qualités physiques font également de lui un redoutable impact player lorsque le jeu demande des dispositions légèrement plus restrictives.

Enfin, que dire d’Alivereti Raka. Cette saison, le Fidjien a alterné le bon et le moins bon mais reste le facteur X de cette équipe. Il fait partie de ces joueurs capables de traverser le terrain et de renverser un match à lui seul, un élément indispensable à l’approche des matches couperets. Sans trop faire parler d’elle, l’ASMCA gravit les marches, une à une, vers son objectif ultime, réaliser le doublé après son sacre sur la scène européenne face au Stade rochelais en Challenge Cup.