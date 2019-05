Avant l’effort le réconfort… Avant d’attaquer cette semaine sans match mais pas sans labeur, Arthur Iturria et les Clermontois étaient au repos lundi. Mardi ils sont allés à la rencontre de plusieurs partenaires et ont rendu visite aux enfants du Centre Médical Infantile de Romagnat. Puis ils ont partagé un barbecue du Pacifique, concocté par Henry Tuilagi, l’ancien numéro 8 de l’Usap, champion de France 2009 avec les Sang et Or. "Cette année nous n’avons pas pu le faire plus tôt et c’est important" déclarait Arthur Iturria.

"Les enfants sont contents de nous voir et ce barbecue nous l’avons partagé avec tout l’administratif car nous sommes sur le terrain mais le club ce n’est pas que les joueurs. Je crois que c’est une idée de Bernard (Goutta ndlr) car il voulait nous récompenser quand on marque des essais. Quand les trois-quarts marquent ils vont au restaurant ensemble et les avants c’est pareil. C’est bien de partager ça avant de basculer sur cette fin de saison. De toute façon, il y avait beaucoup trop de cochons pour tous les avants."

Challenge Cup - Arthur Iturria (Clermont)Icon Sport

Voilà une bonne façon de repasser en mode phases finales pour les Clermontois après la finale de Challenge Cup et deux défaites en Top 14. Sans aucun doute ? "Des doutes tu en as toujours et on ne va pas arriver en demi-finale en se tapant sur le torse poursuivait Franck Azéma. Nous avons des certitudes sur la construction de notre saison, nous ne sommes pas en demi-finales par hasard, nous avons été réguliers de bout en bout, sur les deux tableaux. Nous avons cette expérience là même si ce n’est pas un gage de réussite. Mais il y a un travail très sérieux de fait cette semaine. "

Euphorie retombée

Car il aura suffi de deux revers en deux semaines pour que l’on se demande déjà si l’euphorie du titre européen n’avait pas été trop forte pour les Clermontois. Mais à l’image des cinq petits cochons engloutis lors du barbecue, les Clermontois, ne sont pas rassasiés. "Bien sûr que nous avons encore faim, bien sûr que tu es frustré quand tu perds à la maison rappelait Camille Lopez. On est fixé sur la demi-finale et même si nous avons perdu ces deux matches, il n’y avait aucun enjeu. On avait ce droit de jouer une demi-finale directement donc nous avions abordé cette Coupe d’Europe le plus sereinement possible déjà.

Maintenant à nous d’aborder cette fin de championnat aussi sereinement. On avait joué l’Usap le weekend avant la finale de Challenge Cup et nous avions fait un match catastrophique. Mais cela ne nous a pas empêché d’être présent au rendez-vous contre La Rochelle. C’est une bonne piqure de rappel pour se dire que cela va être très compliqué. Cela nous a permis de nous remettre au travail car il n’y a que ça qui paye. "

Challenge Cup - ClermontIcon Sport

La défaite d’un petit point contre le MHR (27-28), la première à la maison, aura au moins eu le mérite de disputer un match avec une grosse opposition. On rentre dans la dernière ligne droite et l’ASM, 2e de la phase régulière, attend son adversaire, le LOU ou le MHR. Le weekend prochain, les Auvergnats seront bien installés dans leur canapé mais la tension monte. L’engagement à l’entraînement aussi pour ne pas perdre le rythme. "Cela a un goût particulier et c’est pour ça que l’on fait ce métier nous confiait Camille Lopez. Quand début juillet on faisait du physique, ce n’était pas très intéressant mais on savait que c’était pour jouer des phases finales.

On s’est donné le droit de jouer ces matches exaltants. Quand tu ne joues pas le weekend des barrages, tu travailles dur avant pour être prêt le 9 juin. Ce n’est jamais drôle de faire du physique mais on sait pourquoi on le fait. Si tu te "branles" pendant 15 jours, on n’existera pas en demi-finale. Mais on a un staff très compétent qui a l’habitude de gérer ces semaines-là donc on a bien bossé. On va finir demain vendredi puis bien se reposer ce weekend pour entamer la semaine prochaine pied au plancher avant d’aller à Bordeaux. "

Après cette saison déjà très riche, cette semaine sans match est plutôt bienvenue. "Quand tu joues trop on te dit que tu es fatigué et quand tu ne joues pas tu manques de rythme mais ce qui est important pendant ces jours-ci, c’est de na pas faire "semblant de" rappelait Azéma. Et ce n’est pas le cas, il y un grand engagement et une grosse prise de responsabilité de la part des leaders et ça c’est très bon "

Top 14 - Franck Azema (Clermont)Icon Sport

Ces semaines sans match ne sont "jamais trop longues continuait Camille Lopez. On peut travailler dans de bonnes conditions afin d’arriver l’esprit tranquille à Bordeaux. On ne va pas dire que l’on n’y pense pas, on est tous focus sur ce dimanche 9 juin. Mais il faut garder ce plaisir, cette banane même si c’est dur. Surtout il ne faut pas dramatiser cet évènement et le prendre comme un match normal même s’il y a un goût particulier. Nous avons assez d’expérience dans la gestion de ces semaines. Ce n’est jamais trop long…" Ce weekend, les Clermontois regarderont les barrages sans pression mais avec beaucoup de curiosité. Et ensemble de préférence pour garder la cohésion d’un groupe qui semble s’aimer franchement…

"On va peut-être se retrouver par petits groupe car nous n’avons pas des salles de cinéma dans nos salons pour accueillir 45 gars rigolait Arthur Iturria. Mais on regardera tous ces matches. Peu importe l’adversaire qui passera, le LOU ou Montpellier et je ne souhaite pas de prolongations ou des tirs au but, je ne suis pas comme ça. J’espère me régaler devant ma télé surtout." Se régaler encore un peu, avant de repartir sur une semaine capitale et encore plus studieuse.