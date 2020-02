Racing 92 - La Rochelle

Saison compliquée pour les Franciliens à domicile. Trois revers sont à mettre à leur actif contre Bayonne, Lyon et Bordeaux. En face les Rochelais se présentent avec une confiance retrouvée, due notamment à un très bon début d'année 2020 malgré un revers subi contre le Stade Français en toute fin de match. Ce duel est d'une importance capitale pour les deux clubs en vue de la qualification pour les phases finales. Les Ciel et Blanc devront se montrer sérieux en dépit des absences de Vakatawa, Chat, Thomas ou Le Roux.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92

Agen - Clermont

Duel crucial entre Agenais et Clermontois. Pour le SUA, il sera temps de retrouver le chemin du succès à domicile après quatre mois de disette. Revigorés et relancés dans la course au maintien après leur victoire à Brive, les joueurs agenais devront mettre les mêmes ingrédients face à des Auvergnats revanchards. Les Clermontois seront sûrement très remontés après la déception de la semaine dernière face au leader bordelais. Ils auront à coeur de remettre en marche la machine jaune et bleue. Au match aller Clermont l'avait emporté (30-13). Ce match risque d'être haletant.

Notre pronostic : Victoire d'Agen, bonus défensif pour Clermont

Bayonne - Toulouse

Toulouse qui vient de se replacer dans les six premiers du championnat compte bien y rester malgré une longue liste d'absence due au XV de France (Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos, Selevasio Tolofua, Peato Mauvaka, Julien Marchand et François Cros). Après avoir connu un gros trou noir de trois mois, et comptabilisant aucune victoire en huit matchs, les Bayonnais ont enfin retrouvé le goût du succès face au Stade Français la semaine dernière. La perspective d'un second succès consécutif pourrait les rassurer dans l'optique du maintien.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse

Pau - Montpellier

Une septième défaite d'affilée la semaine dernière et une dernière place à la clé, plus rien ne va du côté de la Section. Les Héraultais sortent, quant à eux, d'un revers à Toulouse et d'une victoire étriquée à domicile face à Bayonne. Si les Montpelliérains avaient la bonne idée de l'emporter ce week-end, ils pourraient réintégrer le Top 6 et mettre de ce fait en grand danger des places fortes du Top 14 comme Clermont ou Toulouse. Attention tout de même puisqu'ils n'ont toujours pas connu la joie d'une victoire à l'extérieur depuis le début de la saison.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, bonus défensif pour Pau

Brive - Lyon

Choc des extrêmes entre Brive (10e) qui se bat pour sa survie dans l'élite et Lyon (2e) qui commence à entrevoir de plus en plus les demi-finales. La dynamique est forcément à mettre au profit des Lyonnais. Les Corréziens restant sur une défaite à domicile face à de valeureux agenais (16-30). La conquête s'avèrera fondamentale face au LOU, qui est l'une des équipes les plus performantes dans ce secteur. Le résultat du match aller sera encore dans toutes les têtes, avec pas moins de 9 essais inscrits par Lyon pour une victoire (59-3).

Notre pronostic : Victoire de Brive

Bordeaux - Castres

Si Bordeaux est évidemment l'équipe du moment, le CO se redresse bien depuis le succès à Agen datant de deux semaines. Pour les Girondins, une victoire leur assurerait à n'en pas douter une place dans le top 6 tandis que les Castrais pourraient réaliser le gros coup de cette journée en cas de victoire. Ils s'ouvriraient les portes d'un horizon bien plus paisible après une période où la zone de relégation semblait toute proche. À noter que le capitaine du CO, Mathieu Babillot, sera suspendu pour ce match.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Bordeaux

Toulon - Stade Français

Beau regain de forme pour les Stadistes depuis le Boxing Day. Bon dernier au soir de la 10e journée, les joueurs franciliens ont su redresser la barre d'un navire qui semblait en perdition. Attention toutefois à la rechute après un revers à Bayonne. S'il ne faudra galvauder aucune rencontre au vu de leur situation, cette partie se situe entre une série de matchs face à des concurrents directs au maintien ( Bayonne, Brive et Castres). Les Varois ont, de leur côté dans le viseur un podium, qu'ils n'ont plus connu depuis quatre journées. Ils pourront compter sur leurs hommes en forme tel que Ikpefan, Belleau ou Etzebeth.

Notre pronostic : Victoire de Toulon

Par Thibaud Gouazé