Débarqué en Auvergne en 2012, le troisième-ligne a prolongé son bail avec Clermont jusqu’en 2023. À 26 ans, il totalise cette saison 28 feuilles de match avec les jaune et bleu. Rapide, puissant et véloce, il est aujourd’hui, un des hommes de base du système de Franck Azéma et son staff.