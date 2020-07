"Après avoir découvert le Super Rugby (aux Waratahs) et le rugby international avec la sélection du Japon, rejoindre le Top 14 et le rugby européen est un formidable challenge, a-t-il notamment indiqué. Clermont a toujours été mon premier choix. Lors de nos premiers contacts, j’ai été impressionné par la passion des supporters auvergnats et l’ambiance du stade Marcel-Michelin ainsi que le jeu pratiqué par cette équipe. Matt Giteau avec qui je jouais (aux Suntory Sungoliath) ne m’a dit que du bien de ce club et du jeu de Clermont. [...] Ce stade à l’air merveilleux. Les spectateurs ont l’air si proche des joueurs, l’ambiance doit y être formidable. Au Japon, les spectateurs sont plus éloignés de la pelouse, il me tarde de découvrir cela."