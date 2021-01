« Nous avions besoin de sécuriser ce poste après la période difficile que nous avons traversée en hiver, a commenté son manager Franck Azéma sur le site Internet de l'ASMCA. Les disponibilités et les opportunités n’étaient pas nombreuses sur le marché et nous avons mis plusieurs semaines avant de trouver. Joel va nous apporter sa densité afin de sécuriser l’axe droit de la mêlée au cas où. C’est un joueur qui a des basiques solides comme tous ceux qui sont passés par la formation néo-zélandaise de Canterbury. Depuis son arrivée, il nous prouve son investissement. Il a besoin de se remettre à jour physiquement mais on voit qu’il comprend très vite nos systèmes et notre mode de fonctionnement. Cela ne remet pas en cause, notre politique vis-à-vis de la formation et notre volonté de lancer nos meilleurs jeunes mais c’est aussi une sécurité supplémentaire pour les encadrer et les épauler. Avoir à ses côtés un spécialiste du poste au moment de faire ses débuts permet de s’aguerrir avec davantage de confiance. »