Que fera Franck Azéma dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Dernièrement, un bruit de couloir a en effet envoyé le patron sportif de Clermont à l'Usap, un club avec lequel il avait d'ailleurs été sacré champion de France en 2009, aux côtés de Jacques Brunel. Interrogé par Midi Olympique, Azéma déclarait ce matin : "Je ne suis pas en contact avec l 'Usap. Cette rumeur qui m'envoie là-bas, je l'ai aussi entendue. C'est flatteur de savoir que mon nom circule, surtout dans ce club si particulier pour moi. Peut-être qu'ils ont évoqué ce sujet entre eux, entre dirigeants de l'Usap et qu'il a ensuite fuité."

Et le manager auvergnat de poursuivre, ainsi : "Je suis à Clermont avec un contrat portant jusqu'à 2023. Je suis pleinement investi dans mon travail ici. Ce qui m'intéresse, c'est que je construis à l'ASM, dans la continuité de ce qui se fait depuis quinze ans au club. Je ne me projette absolument pas ailleurs. Si, un jour, on me dit à Clermont que je ne suis plus la bonne personne au bon poste, que je ne suis plus invité, alors je regarderai ailleurs."

"Nous sommes sur le podium..."

À propos du début de saison douloureux des Jaunards, Franck Azéma répondait aussi au fil de cette même interview : "J'ai du pain sur la planche, bien sûr que je le sais. Nous sommes en reconstruction. Mon groupe serait vieillissant ? J'aligne pourtant des équipes de 24 ans de moyenne d'âge. Tout n'est pas parfait ? J'en suis conscient mais en Top 14, nous avons gagné deux matchs sur trois et sommes aujourd'hui sur le podium."

