Top 14 - Christophe Urios (Castres) : "On peut parler d'une performance"

Christophe Urios (manager de Castres) : "On restait sur deux matchs délicats. Je crois qu'il y avait une difficulté à enchaîner tous ces gros matches que l'on a eus au calendrier. On commençait à patiner. Chez nous, c'est d'abord le groupe, avant le jeu, et j'avais remarqué des comportements individualistes contre le Stade Français et à Clermont. On ne s'était pas accrochés collectivement face à Paris, on avait abandonné à Clermont. Ce n'est pas nous ça. Là, on a fait une bonne entame et on peut parler d'une performance, même si en deuxième période, Pau était plus disponible et plus agressif avant que l'on reprenne le contrôle de la partie. On a été propres tactiquement, on n'a pas joué avec le frein à mains. Ca n'a pas été une belle semaine, pour les joueurs, mon staff, moi et pour ma femme ! On était sur les jantes et les vacances vont faire du bien, on les attendait tous."

Alex Tulou (3e ligne Castres) : "On a vécu une semaine très dure, très difficile. On a baissé la tête et on a bossé. Christophe (Urios) a eu des mots très forts, il a parlé avec le coeur. C'est normal, quand on est le champion, on n'a pas le droit de jouer comme ça, comme à Clermont. Comme nous a dit Christophe, on a remis l'église au centre-ville."