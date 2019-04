Rugbyrama : Le C.O a rendu une copie sérieuse ce soir.

Christophe Urios : C’était un match costaud. La Rochelle est une équipe difficile à bouger et affichait un XV de départ plutôt pénible. Je savais que ça allait être compliqué, nous avons manqué de rythme, d’agressivité et de vitesse durant le premier acte. Cette première mi-temps fut curieuse car nous avons dominé les contacts mais il nous a manqué cette étincelle. En deuxième période, nous avons enclenché la marche-avant. C’est un match qu’il fallait remporter face à une très belle équipe. Nous avons gagné ce match en costaud.

Vous ne vous êtes jamais affolés. Avez-vous fait preuve de davantage de métier que votre adversaire ?

C.U. : Quand tu mènes de six points pendant un long moment, ce n’est jamais bon. Sur la deuxième mi-temps, les Rochelais viennent une fois dans nos vingt-deux mètres et repartent avec trois points. Je regrette certains choix comme sur la pénalité jouée à la main par Rory Kockott. Je pense qu’à ce moment-là de la partie, nous devions nous mettre à l’abri. Malgré tout, il me semble que nous avons contrôlé le match.

Vous avez fait preuve de beaucoup de caractères avec plusieurs choix forts au cours de la rencontre.

C.U. : J’ai laissé faire les joueurs car si j’avais été sur le terrain, j’aurais fait la même chose. Quand tu es pris dans l’agressivité, il faut se resserrer. Le choix de la pénaltouche est courageux. J’aime les mecs courageux, en plus de ça, ils marquent la première fois grâce à Thomas Combezou. En fin de mi-temps, ce n’était pas un mauvais choix de leur part, j’ai trouvé que nous étions bien en place sur les ballons portés. Si les Rochelais n’écroulent pas le maul, je pense que nous pouvions marquer.

Ce soir, Castres occupe la troisième place du championnat. L’objectif est-il de recevoir un barrage à Pierre Fabre ?

C.U. : L’objectif est d’être dans le Top 6. Il reste encore cinq matches et nous allons recevoir de gros morceaux. Nous devons rester prudents et faire preuve d’humilité. Soyons modestes et travailleurs, nous verrons bien ce qu’il arrivera. Nous avons un match important la semaine prochaine, nous y verrons alors plus clair.

La maîtrise est-elle le facteur clé de votre succès ?

C.U. : La Rochelle a franchi à plusieurs reprises, nous étions à la limite de plier sur la première mi-temps. Le secteur de la touche nous fait également du mal, notamment sur les deux premières que nous perdons. Nous nous sommes compliqué la tâche face à une équipe qui n’était pas grande. Nous n’avons pas été très conquérants mais nous ne nous sommes jamais affolés. En deuxième période, j’ai vu une équipe qui avançait constamment. Nous avons joué chez eux et ça s’est joué à peu de chose que l’on ne prenne le large au score.

Lors du deuxième acte, vous avez dominé le secteur de la mêlée fermée. Cela vous a-t-il permis d’asseoir votre domination ?

C.U. : Sur ce genre de match, tu fais la différence sur les bases. Nous avons contrôlé le match et la mêlée nous a fait du bien. Il n’y a pas eu de grandes envolées, je ne sais même pas si nous avons fait des séquences à trois temps de jeu. Ils ont mis beaucoup de pied et nous avons été en difficulté sur la première mi-temps car notre discipline n’a pas été à la hauteur. Toutefois, si nous gagnons 25-11 jusqu’au bout, je signe tout de suite.

Propos recueillis par Thomas Saint-Antonin