"J'ai pris comme référence un château-fort". Christophe Urios a le sens de l'image. Et effectivement le Lou version 2019-2020 a tout de la place fortifiée avec sa défense façon béton armée. Le hasard du calendrier, fait que les deux équipes en forme du moment se rencontrent au bout de 5 journées. L'UBB qui a su résister à la lourdeur du pack montpelliérain, ne vient pas en victime expiatoire et reconnait la qualité de son adversaire : "Ca travaille bien. Le club travaille bien, le staff travaille bien, les joueurs travaillent bien. Il y a une vraie connection. C'est une équipe très solide, forte sur les bases, puissante, qui ne prend pas beaucoup de risque, qui aime bien amener le tempo. Elle a un jeu extrêmement puissant, fait de grandes forces sur la ligne d'avantage. Efficace, très organisée, avec une bonne défense, efficace au sol. Bref, le cocktail qui fait qu'ils sont premiers, invaincus et que cela marche bien."

La description est longue, presque dithyrambique mais juste sur cette équipe qui ne possède que peu de failles. Mais l'Union, on l'a déjà dit, n'a pas l'intention de rester spectateur des bons débuts lyonnais et croit aussi en ses chances : "C'est la meilleure équipe du top 14, la plus fiable. Mais à mon avis, ils ne sont pas imbattables." lâche Christophe Urios.

La conquête au révélateur ?

L'Union va être confronté à ce qui se fait de mieux depuis le début de ce Top 14. Et beaucoup pensent que la conquête sera une des clefs de ce match entre premiers de la classe du championnat national. Adrien Pélissié qui sera aligné samedi, n'en doute pas : "C'est clair que si on veut exister sur un match à Lyon, il faudra que l'on soit bon en touche et en mêlée. La conquête directe est très importante. Car si on n'arrive pas à avoir nos ballons, cela sera difficile de leur prendre à eux." Le Talonneur qui a assisté à une performance moyenne de son équipe à Montpellier, notamment en mêlée fermée, ne se trompe pas. Chaque mètre devra être rudement gagné à Lyon.

Christophe Urios, lui aussi n'a pas apprécié la prestation dans l'Hérault : "On a été sanctionné parce que l'on n'a pas su s'adapter à l'arbitrage ni aux forces que nous a proposé Montpellier. On n'a pas été très bon. On a voulu sauver la patrie seule. On a été un peu des bouricots. C'est un secteur qu'il faut améliorer forcément, comme la touche d'ailleurs. On ne peut pas se faire pénaliser 6 fois. On ne peut pas perdre 3-4 ballons en touche."

Et de renchérir sur le rendez-vous du Matmut Stadium : "Nos avants n'ont pas été très conquérants et ils ont un rendez-vous samedi. Ils ont déconné un peu dimanche. Il va falloir qu'ils se préparent bien. Je n'aime pas trop comment on s'est fait bouger ce week-end et d'ailleurs personne dans le staff et encore moins les joueurs. On va réagir." Le choc promet, mais ne sera peut-être pas la clé de ce match entre le premier et le deuxième : "La conquête sera un secteur important, mais je ne suis pas sûr que cela sera la clé du match poursuit le coach bordelo-béglais. Mais la clé, je la garde pour moi."

Premiers blessés

L'UBB devra par contre, faire sans Matthieu Jalibert et sans Clément Maynadier, tout deux blessés à Montpellier. Mais l'Union possède avec Ben Botica et Adrien Pélissié de quoi tenir largement tenir la barraque. Kane Douglas qui a beaucoup joué, pourrait ne pas être aligné directement. Bref, quelques aménagements afin de gérer la forme des uns et des autres et maintenir le groupe sous pression. À ce stade, l'Union va bien. Et après Gerland, on saura, si elle va très bien : "On ne va pas y aller en victime. On va aller pour faire un bon match de rugby et on fera les comptes à la fin du match" explique Adrien Pélissié.

Il faudra effectivement faire un bon match pour battre une équipe "très forte sur ses bases" comme l'explique le manager girondin. Ce dernier a déjà son plan de bataille pour le réaliser : passer par les souterrains ? Assiéger la forteresse ? Contourner les défenses. Il faudra trouver les clés du match. Celles que le volubile coach garde pour lui.