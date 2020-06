Comment est née l’idée de votre retour au club ?

C’est à l’initiative de Thomas (Lombard). Je ne vais pas caché que nous avons toujours été très proches, que ce soit durant nos carrières ou même après. Nous avons toujours beaucoup échangé ensemble sur le rugby en général, sur le club, sur son évolution. Et lors d’une discussion, il a sondé mon désir de revenir pour intégrer le staff. Pour moi, la réponse a été évidente. Accompagner Thomas dans son projet, accompagner le club pour écrire une nouvelle page, c’est un challenge très excitant. Ensuite, les choses se sont faîtes naturellement.

Vous aviez pourtant quitté le monde du rugby depuis déjà un certain temps…

C’est vrai mais pendant ma carrière de joueur, j’avais passé mon diplôme de manager sportif avec le Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges. L’idée, était d’avoir une vraie formation, de me construire un bagage. Au niveau amateur, j’ai eu quelques opportunités, notamment avec mon club formateur de Nice. A l’époque, le club évoluait en Fédérale 1. Le management à ce niveau-là est souvent plus complexe car les joueurs ne sont ni vraiment professionnels, ni vraiment amateurs. C’était pour moi une belle expérience à laquelle j’ai mis un terme car j’avais d’autres opportunités et surtout d’autres envies . J’avais le désir de sortir de cette « bulle » dans laquelle on vit lorsque l’on est joueur de rugby ou entraîneur pour acquérir d’autres compétences.

Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?

Il y a une forme de fierté à revenir au Stade français. Même si je n’ai jamais oublié mon club formateur, le RRC Nice (Stade Niçois), le Stade français est celui qui a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd’hui. Il y a un peu d’excitation en moi, une forte énergie à porter un projet séduisant. Devant nous, le chemin est long. Du travail, nous n’allons pas en manquer. Mais la qualité du staff mis en place et la qualité de l’effectif présent au club me font penser que nous pouvons êtres optimistes, tout en étant réalistes pour la saison à venir.

Pourtant, vous allez prendre vos fonctions dans une période difficile où le club a été maintenu sur tapis vert, où le modèle économique est à revoir, où les conditions sanitaires sont complexes. N’est-ce pas risqué ?

