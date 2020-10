C'est à nos confrères de La Dépêche du Midi que le manager du SU Agen Christophe Laussucq s'est entretenu et a confié ses inquiétudes, après la nouvelle défaite des siens à domicile. D'abord en soutien à ses joueurs, le technicien a déclaré : "J'ai senti les joueurs abattus car ils n'y arrivaient pas. Mais, je n'ai pas vu les joueurs baisser les bras. Certes, on a été très approximatifs lors de la première mi-temps mais je pensais que nous avions le potentiel pour réagir."

D'après lui ce n'est pas un manque de caractère qui explique ce nouveau revers mais un manque de réaction "au niveau rugbystique".

Après un an sans gagner à Armandie, le SU Agen est bel et bien dans la crise. Christophe Laussucq l'a reconnu mais a tenu à souligner sa détermination : "Ce n'est pas mon caractère. Je me fais insulter par tout le monde. J'en ai rien à branler. Je ne suis pas venu à Agen pour être populaire. Je ne le suis pas, ce n'est pas ça mon métier. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne lâche pas."

Mais ce qui a marqué dans la réaction d'après-match de l'ancien entraîneur du Stade montois, c'est la fatalité à peine masquée de ses propos. "Vous dire que tout va bien, ce n'est pas vrai. Cela fait douze ans que je suis entraîneur, je n'ai jamais vécu une période comme ça. On ne va pas se mentir. C'est compliqué pour tout le monde. […] Vous dire que j'ai la solution pour aller faire un gros match à Montpellier, battre Bayonne et se maintenir, je serais un menteur et je ne suis pas un menteur."