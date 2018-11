Top 14 - Chouly (Clermont) : "Les matches contre Grenoble sont très ouverts. Il faut s’y préparer"

Rugbyrama : Vous êtes sur une très bonne dynamique et en tête du classement. Avant les vacances, sentez-vous le groupe capable de l’emporter au FCG, un terrain qui vous réussit bien ces dernières saisons (8 victoires depuis 2010) ?

Damien Chouly : C’est surtout un match qui ponctue un premier bloc avant la première trêve. Nous sommes sur une bonne dynamique depuis le début donc on essaiera de la garder. C’est toujours dur contre Grenoble, c’est une équipe qui tient le ballon et qui multiplie les temps de jeu. Le FCG fait du jeu, c’est une équipe organisée et elle a des références en temps de jeu de 30 à 35 minutes. Il y a du rythme, il faut se préparer à ça. C’est vrai que les matches contre Grenoble sont toujours très ouverts, ici comme au Michelin. Je me souviens d’un match chez-nous où on a eu une belle frayeur (Victoire 21-20, le 5 novembre 2016).

Justement ce match avait eu lieu en novembre pendant les doublons. Cela vous met-il en alerte avec les absences des internationaux français pour ce match ?

D.C. : Évidemment nous connaissons le contexte. Quand des joueurs partent en sélection, nos meilleurs éléments s’en vont, c’est logique. Il nous manquera du nombre et de la qualité mais nous avons un effectif solide depuis le début de la saison sur lequel nous appuyer face à Grenoble et face au LOU fin novembre. Nous essaierons de faire aussi bien sans les absents.

Top 14 - Clermont devra notamment faire sans Camille Lopez et Damian Penaud (équipe de France)Icon Sport

Est-ce que vous avez un rôle à jouer en tant que vice-capitaine pour encadrer les jeunes ou les joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison ?

D.C. : Ce n’est pas une période forcément plus compliquée à aborder mais elle est importante et il faudra garder cette cohésion et trouver des repères car il y a une équipe qui a beaucoup joué depuis le début de la saison. Mais je ne suis pas inquiet, il faudra juste trouver des repères entre nous sur le terrain.

Les deux défaites, même bonifiées, à l’UBB et La Rochelle vous ont-elles titillé ?

D.C. : Bien sûr, on a toujours envie de montrer notre vraie valeur hors de nos bases et c’était le gros point noir de la saison dernière. Nous avons bien voyagé au Racing puis à Pau et nous avons perdu à l’UBB et à La Rochelle pour des raisons que l’on connait. Il y a eu un manque de cohésion et d’investissement collectif, surtout en première mi-temps. Nous avons couru après le score et notre indiscipline nous a couté cher aussi. Nous avons étudié cela et nous savons les ingrédients qu’il faut mettre pour gagner à Grenoble.

Après ce match vous avez dix jours de repos. Mais est-ce que la Challenge Cup n’a pas permis cette saison de ménager les organismes ?

D.C. : Cela n’a pas "adouci" notre calendrier et notre état physique car nous avons débuté cette Challenge Cup avec des ambitions lors des deux premières journées. Il n’y a pas eu de relâchement, et même si ce n’est pas la Champions Cup, le format resserré ne donne pas droit à l’erreur. Et c’est excitant. Cela a donné du temps de jeu à ceux qui vont jouer en novembre contre Grenoble et Lyon. Le match contre Timisoara leur a permis de ne pas être propulsés comme ça dans le feu de l’action.

" Je ne suis pas stressé par ma fin de contrat avec l’ASM. J’ai juste envie de jouer, c’est comme ça que je prends du plaisir. "

D’un point de vue personnel, comment vous sentez-vous après une opération en septembre 2017 (Hernie du rachis cervical) ?

D.C. : Cela va très bien merci. Je peux dire aujourd’hui que tout ça est derrière moi. Tout va nickel.

Vous êtes en fin de contrat en juin prochain. Comment abordez-vous la suite de votre carrière à l’ASM ?

D.C. : Oui je suis en fin de contrat. On va voir dans les semaines qui arrivent ce qu’il en est. Après les vacances sans doute.

Vous êtes arrivé en 2012 au club, vous avez été capitaine pendant presque quatre saisons. Ce n’est pas anodin ?

D.C. : Oui même si la dernière saison a été compliquée avec la blessure. Mais il n’y a pas grand-chose de nouveau, il faut voir et discuter. J’ai une histoire avec ce club. Je n’ai pas éclos à l’ASM mais cela a été une période où j’ai confirmé mon niveau dans ma carrière, c’est à Clermont que j’ai le plus progressé et que j’ai connu beaucoup de sélections avec le XV de France (42 sur 46 au total ndlr). Et c’est important pour moi. Il n’y a pas de date butoir, je ne suis pas stressé par ça. J’ai juste envie de jouer, c’est comme ça que je prends du plaisir. Le reste on verra.