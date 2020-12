Par ailleurs, les négociations sont très bien avancées avec le demi de mêlée Jean-Marc Doussain et le demi d’ouverture Léo Berdeu. Le cas particulier est celui du deuxième ligne australien Izack Rodda, qui ne s’était engagé que pour une saison dans l’optique de revenir au pays et postuler pour la prochaine Coupe du monde. Le club aimerait tout de même le convaincre de prolonger l’aventure une saison de plus.