95. C’est le nombre de mètres parcourus par le Sud-Africain lors de la demi-finale du Stade toulousain face à La Rochelle. Constamment dans l’avancée, Cheslin Kolbe arrive systématiquement à se sortir du premier plaquage adverse, une prouesse dans un rugby moderne basé sur une rude organisation défensive. 10 courses qui ont permis au rouge et noir de faire des différences significatives, notamment sur les ballons de récupération dont ces derniers raffolent.

La 65ème minute, son moment

À cet instant, les Haut-Garonnais menaient (12-6), moment choisi par Cheslin Kolbe pour débouler dans les vingt-deux mètres maritimes. C’est d’abord le demi de mêlée Antoine Dupont, remplacé à l’ouverture qui décalait Sofiane Guitoune côté droit. Le trois-quarts centre international faisait une différence significative en éliminant Jérémy Sinzelle avant de servir l’inévitable Kolbe. À vingt mètres de la ligne d’essai adverse, le feu follet toulousain éliminait d’un crochet dévastateur Vincent Rattez, avant de résister à Ihaia West et Levani Botia puis de s’écrouler dans l’en-but. Une action totalement invraisemblable, pourtant, est-on réellement étonné des appuis complètement déroutants d’un joueur qui est surement, le meilleur de notre championnat ?

Chaque week-end, le résultat semble être le même quand le nom de Cheslin Kolbe est coché sur une feuille de match. Qui plus est quand celui-ci évolue au poste d’arrière, avec plus de ballons à négocier depuis le fond de terrain. Sans oublier un Sofiane Guitoune au sommet de son art, les quadruples champions d’Europe ont d’énormes arguments à faire valoir qui ne semblent pas s'éssoufler en vue de la grande finale face aux Penaud, Raka et consorts dans les rangs de l’ASMCA.