Incontournable sur la feuille de match toulousaine, Charlie Faumuina, vient de réaliser une année quasiment parfaite. Champion du monde avec les All Blacks en 2015, le pilier droit néo-zélandais de 32 ans mesure 1,84m pour 128kg. Il est arrivé chez les Rouge et Noir en 2017, après avoir passé avoir neuf années chez les Blues en Super Rugby. Après ce titre de champion du monde tant rêvé depuis son enfance, le joueur a tout quitté pour vivre de nouvelles aventures en France, accompagné de sa famille. Sous les couleurs des Rouge et Noir depuis deux ans maintenant, Faumuina s’est parfaitement adapté au championnat français et on peut dire que le Top 14 lui va à ravir, avec ce dernier titre de champion de France.

Cette année, le pilier droit a été très régulier. Ce qui lui aura valu de ne rater que très peu de rencontres lors des 5e, 12e, 17e ,18e et 21e journées du Top 14, ainsi que les 3e et 4e journées de Champions Cup. Avec un temps de jeu, toute compétitions confondues de 1290 minutes dont 998 minutes en Top 14, il aura joué cette année, 27 matchs dont 23 titularisations. Des statistiques défiant toute concurrence.

Champions Cup - Charlie Faumuina (Toulouse) contre le LeinsterIcon Sport

Discret mais attachant, le géant néo-zélandais est très performant balle en main, mais sait faire preuve de beaucoup de force quand il le faut. Le pilier présente donc toutes les qualités pour s’inscrire parfaitement dans le style de jeu Toulousain, en se rendant indispensable. L'ancien All Black est doté de beaucoup puissance avec ce gabarit hors-normes, de technique grâce toute l’expérience acquise en sélection néo-zélandaise, et pour finir de rapidité avec ce jeu à la Toulousaine qui lui apporte toute la vitesse d’exécution.

En faisant parti des cadres expérimentés de l’équipe, aux côtés Jérôme Kaino ou bien Joe Tekori, Charlie Faumuina porte une grosse influence sur le jeune effectif toulousain. Une aubaine pour l’avenir du Stade Toulousain.