Le CV :

Cheslin Kolbe : 1 m et 71 centimètres de talent. Voilà comment présenter celui qu’on ne présente plus. Arrivé sur la pointe des pieds au Stade toulousain au début de la saison 2017, Cheslin Kolbe a fait sensation. Depuis, il est l’une des plus grosses attractions du Top 14 si ce n’est du monde. En 3 saisons et demie, il a déjà inscrit 30 essais pour les Rouge et Noir. Ces incroyables performances avec le club de la ville rose lui ont permis d’intégrer la sélection alors même que son gabarit était un frein des années auparavant. Le 8 septembre 2018, Kolbe connaît sa première cape face à l'Australie. La suite ne sera que meilleure puisqu’il remporte cette saison-là, le Top 14 et le Rugby Championship avec l’Afrique du Sud. En 2019, il est champion du monde et inscrit un essai en finale.

Dillyn Leyds : Né en Afrique du Sud, Dillyn Leyds y a disputé l’intégralité de sa carrière avant son arrivée au Stade rochelais cet été. Après avoir joué plus de 70 rencontres avec les Stormers (c’est là-bas qu’il rencontrera Cheslin Kolbe puisqu’ils ont joué ensemble lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017). Le Springbok, qui compte aujourd’hui 10 sélections avec l’Afrique du Sud, s’était fait remarquer notamment lors du match entre les Stormers et les Chiefs. L’ailier, qui jouait également à l’ouverture avec sa franchise, avait été l’auteur d’une incroyable chistera de 20 mètres alors même qu’il était au sol. Avec la franchise du Cap, il inscrit 21 essais ce qui lui ouvre les portes de la sélection en mai 2017. Depuis, l’ailier de 28 ans a disputé 10 sélections dont 7 en tant que titulaire. Il a également participé à la préparation de l'Afrique du Sud lors de la dernière Coupe du monde où il faisait chambre commune avec... Cheslin Kolbe.

Le point fort de Kolbe :

Cheslin Kolbe est un peu unique en son genre. Son petit gabarit est très difficile à défendre pour ses adversaires. Ses petits appuis et son explosivité sont un enfer à défendre et ce n’est pas Jacob Stockdale qui vous dira le contraire. Lorsque l’ailier toulousain est sur le terrain, le danger peut venir de partout. Intraitable dans les airs et excellent en défense, il justifie son statut d’un des meilleurs ailiers du monde. Cette saison, le champion du monde a disputé 8 petites rencontres à cause d’une blessure qui l’a éloigné des terrains. Néanmoins, il a réussi à aller 6 fois dans l’en-but adverse. Ses 3 placages ratés sur les 22 tentés témoignent de sa férocité en défense. Avec 31,5 points de moyenne La Grande Mêlée, Kolbe ne déçoit que rarement lorsqu’il foule les pelouses de Top 14.

Cheslin Kolbe (Stade toulousain) en plein envol avant son essaiEurosport

Le point fort de Leyds :

Dillyn Leyds possède d’autres atouts que son homologue. Plus grand, celui-ci privilégie sa vitesse dans le duel en un contre un et est moins explosif que l’ailier de Toulouse. Cependant, il possède une polyvalence que n’a pas Kolbe. Chez les Stormers, le Sud-africain était notamment beaucoup titularisé à l’ouverture. À La Rochelle, le place à l’aile, son poste de prédilection. Mais cette polyvalence est toujours un atout, notamment dans un match où le jeu risque d’être débridé. Cette saison, il a participé à 12 rencontres tout en inscrivant 4 essais. Un bilan légèrement moins flatteur que son ancien partenaire des Stormers mais son influence dans le jeu est plus importante, en attestent ses 86 (!!) courses avec le ballon. Avec une moyenne de 28,7 points La Grande Mêlée, il est l’un des meilleurs ailiers de notre championnat.

Top 14 - Dillyn Leyds (La Rochelle) contre BayonneIcon Sport

L’avis de Rugbyrama :

Anciennement partenaires dans la franchise des Stormers, les deux Springboks se retrouveront ce dimanche soir à Marcel-Deflandre. Ce duel est l’un des plus attendus de cette rencontre tant les deux ailiers possèdent de nombreuses capacités à pouvoir faire basculer le match. Cependant, avantage au joueur du Stade toulousain. Le champion du monde est l’un des meilleurs joueurs de la planète lorsqu’il est au top de sa condition physique et l’a prouvé au cours de nombreux rendez-vous avec les Toulousains mais aussi avec les Springboks. Malgré sa récente blessure, Kolbe peut faire la différence à tout moment grâce à ses crochets si explosifs et est le véritable facteur X de cette équipe toulousaine en l’absence de ses internationaux. Dyllin Leyds aura également son mot à dire, et devra peser sur la défense des Rouge et Noir s’il veut permettre à son équipe de remporter ce match ô combien important. Son excellente forme lors de ses dernières sorties joue en sa faveur. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs s’affronteront dimanche soir dans un duel qui s’annonce monstrueux.

Par Yohan Lemaire