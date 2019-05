De longues minutes en apnée, pour espérer un miracle à plusieurs centaines de kilomètres de là. L'essai refusé aux clermontois a fait disparaître les derniers sourires tarnais. Castres avait pourtant les cartes en main pour conserver sa place dans le Top 6 , mais les hommes de Christophe Urios ont montré trop de lacunes face au RCT pour s'imposer et cette nouvelle défaite à domicile a été celle de trop.

Castres à côté de ses pompes

Castres pourra s'en vouloir. Mathieu Babillot et ses coéquipiers ont concédé une sixième défaite sur leur pelouse cette saison. Trop. Beaucoup trop. Et surtout celle de trop. Face à un Toulon qui n'avait rien à jouer dans cette rencontre, si ce n'est de terminer en beauté, les Castrais n'ont jamais su s'imposer. Pris en mêlée, sur les rucks, sous les ballons hauts. Les lacunes étaient trop nombreuses pour disposer d'une équipe comme le RCT, qui conserve des joueurs capables de sanctionner ces erreurs. L'indiscipline et la nervosité des tarnais aura également coûté cher. Castres aura passé la saison à souffrir à domicile. Christophe Urios ne disputera pas les phases finales pour ces derniers jours dans le Tarn. Une page se tourne pour le CO.

Ikpefan décisif

Que dire de ces Toulonnais ? Privé de nombreux joueurs, Patrice Collazo a misé sur des jeunes et des joueurs revanchards, soucieux de bien terminer sous le maillot du RCT. Pari réussi. Dominés durant les trente premières minutes, les Toulonnais ont tenu en défense, dominateurs également dans les rucks dans le sillage d'un très bon Mamuka Gorgodze. Et quand les brèches se sont présentées, Belleau et Ikpefan ont su faire la différence. L'ailier varois auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour son demi d'ouverture. Ikpefan souverain dans les airs également. Point noir pour le RCT la conquête en touche, avec au moins une demi douzaine de ballons perdus sur les lancers varois. Un détail finalement pour ce Toulon qui signe sa deuxième victoire de la saison à l'extérieur et qui aura joué le jeu jusqu'au bout dans ce championnat.