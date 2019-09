Cette première rencontre du second bloc du championnat avait pourtant bien démarré pour les Castrais. Avec 65% de possession sur les vingt premières minutes, la performance des hôtes du match du jour laissait présager une belle victoire à domicile. À l’image de l’essai de Julien Dumora qui, dès la 10e minute du match, s’échappe entre les lignes agenaises pour aplatir en coin.

C’était sans compter le réveil de la force du XV agenais, à la 20e minute justement. Appuyé par l’arbitrage vidéo, le premier essai du SUA signé Loris Tolot est finalement accepté par l’arbitre. Un arbitre qui n’hésitera pas à user de la VAR pour appuyer la plupart de ses décisions, quitte à faire ralentir le jeu. Et c’est à ce moment-là que la rencontre se transforme. D’un match gagné d’avance par le champion de France 2018, elle devient un match haletant pendant lequel les joueurs se rendront coup pour coup, point par point.

Jusqu’à lors indisciplinés, mis à l’échec sur la touche et menés 10 à rien, les Agenais réussissent tout de même à défaire la défense du CO. Une défense qui laissera passer de belles occasions sur le reste du match. Comme sonnés, à la 24e les Castrais laissent filer entre leurs doigts Dave Ryan qui inscrit un essai moins de cinq minutes après son coéquipier du SUA. Les Castrais sont rattrapés au score, mais ne baissent pas la tête pour autant, poussés par un public bleu et blanc venu en masse au stade. Les hommes de Reggiardo tâchent de garder le cap en poussant à la faute leurs adversaires. Et ça finit difficilement par marcher.

Trois essais de part et d’autre, seule une pénalité a offert la victoire aux Castrais. Une victoire à l’issue d’un match rythmé par les temps de pauses dédiés à la VAR. Ce Castres-Agen était à l’image d’une partie de ping-pong où quand l’un se targue d’une réalisation, l’autre lui répond dans la foulée en obtenant une pénalité.

Jusqu’à la dernière seconde, le CO s’est fait peur. Bottant en touche à la fin du temps réglementaire pour s’épargner un nul ou pire, une défaite, les détenteurs du Brennus 2018 ont bel et bien été malmenés par leurs adversaires agenais. Contrebalancée par l’impressionnante performance du XV d’Agen sur l’ensemble de la rencontre, cette victoire castraise prend des allures de défaite.

Par Bénédicte Dohin