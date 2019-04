"Nous avons eu beaucoup de mal sur les trente premières minutes. Nous avons subi que ce soit en défense, sur leurs multiples jeux au pied ou en conquête. Mais le groupe est resté uni, même à quatorze". Voici les mots de Mathieu Babillot à l’issue de la rencontre face au Stade Rochelais samedi soir. Le troisième ligne et capitaine du Castres Olympique avait les mots justes au moment d’analyser le quatrième succès consécutif de son équipe en Top 14.

Malgré une entame de match plutôt nébuleuse, les Castrais ne se sont jamais affolés devant leur public. Mieux, ils ont fait le dos rond avant de reprendre les rênes de cette rencontre cadenassée. Trente minutes durant, ils ont subi les assauts adverses. Pris dans l’engagement et sur les impacts, les Tarnais sont apparus apathiques face à des Rochelais totalement décomplexés. Le trois-quarts centre du C.O Thomas Combezou reconnait le manque d’application de son équipe lors du premier acte : "Nous avons eu beaucoup de déchet en première mi-temps. Nous n’avons pas été assez agressifs et je trouve que nous avons manqué d’appétit".

Malgré cette entame de match chaotique, les hommes de Christophe Urios se sont resserrés autour des bases de notre sport, à savoir le combat et la défense. Des composantes propres à cette équipe qui dispose de joueurs rugueux et ferrailleurs à l’image de l’attelage Jacquet-Lassalle qui a joué son rôle à merveille.

Une maîtrise à toute épreuve

Après avoir laissé passer l’orage, les Castrais sont revenus dans la rencontre et ont pris le pas sur leurs adversaires pour ne plus jamais relâcher leur emprise. Malgré une possession stérile, ils ont peu à peu étouffé les Maritimes en les mettant à la faute et en les obligeant à défendre. Le demi de mêlée Rory Kockott y est pour beaucoup dans ce regain d’énergie des Castrais au retour des vestiaires. L’international français a parfaitement cornaqué ses avants et dynamisé le jeu, permettant à ses coéquipiers de jouer dans l’avancée. Le champion en titre a joué à sa main et il n’est sûrement jamais aussi fort que lorsqu’il impose son rythme de croisière.

Top 14 - Benjamin Urdapilleta (Castres) contre La RochelleIcon Sport

Thomas Combezou salue également la grosse prestation de la paire de demis tarnaise : "Notre charnière a très bien occupé le terrain au pied et nous a remis dans le sens de la marche". Grace à son drop extrêmement judicieux à la soixante-quatrième minute de la rencontre, Benjamin Urdapilleta a permis à ses partenaires de souffler après une forte période de possession.

Par la suite, les avants du C.O ont pris les choses en main. Certains remettrons en cause un jeu trop restrictif, pourtant, les Castrais ont joué juste et ont parfaitement maîtrisé leur sujet. Dans ce genre de rencontre, l’expérience du champion de France a eu une importance capitale comme l’affirme Thomas Combezou : "En deuxième mi-temps nous avons dominé les impacts et avancé en défense. Ce qui nous a permis de prendre le large au score. Désormais, nous n’avons plus de joker à domicile. Mais avec l’expérience, nous arrivons à maîtriser ce genre de match. Il ne faut pas se relâcher et rester prudents au vu des échéances qui nous attendent".

Top 14 - Thomas Combezou (Castres) contre La RochelleIcon Sport

De l’autogestion également ? Pas vraiment, mais les joueurs ont eu l’opportunité de prendre des initiatives. A plusieurs reprises, les joueurs ont décidé de prendre la touche alors que certaines pénalités étaient largement dans les cordes du buteur argentin Benjamin Urdapilleta. Ce dernier salue la performance de ses "gros" : "Nous savions que nous étions costauds sur les ballons portés. Les avants ont demandé le ballon et nous leur avons fait confiance".

Avec cette précieuse victoire, le C.O entretient l’espoir d’un barrage à Pierre Fabre : impossible n’est pas Castrais.

Par Thomas Saint-Antonin