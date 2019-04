L’UBB n’est pas éliminée de la course aux phases finales mais le club de son futur manager Christophe Urios l’a mis dans de sales draps. Crispés dans ce rendez-vous capital de fin de saison, les Girondins se sont inclinés à Chaban-Delmas (12-16) face à un concurrent direct qui réalise au contraire une excellente opération. Mené à l’issue d’un premier acte très pauvre en termes de jeu, le champion de France a renversé son adversaire en seconde période grâce à des essais de Palis (43e) et Rallier (53e) et a su contraindre les hommes de Joe Worsley au mutisme jusqu’au bout. Une victoire pleine de pragmatisme qui permet au CO de remonter provisoirement à la troisième place.

Plus d'informations à suivre