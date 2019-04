Pau - Racing :

Pas encore assurés de leur maintien les Palois reçoivent un Racing sûr de ses forces. Invaincus depuis cinq rencontres, les joueurs des Hauts de Seine se déplacent dans le Béarn pour poursuivre cette bonne série et tenter de conforter leur barrage à domicile. Cependant, après la dérouillée monumentale reçue à La Rochelle, l'instinct de survie des Palois devrait être plus fort et ainsi offrir un court mais précieux succès aux coéquipiers de Teddy Daubagna.

Notre pronostic : victoire de Pau, bonus défensif pour Racing

Agen - Lyon :

A une semaine de sa finale à Grenoble, Agen reçoit un LOU aux dents longues. Déjà vainqueurs à cinq reprises hors de leurs bases, les joueurs de Pierre Mignoni se verraient bien poursuivre. Antépénultièmes et avec seulement deux longueurs d'avance sur la zone rouge, les Agenais restent sur une mauvaise série de trois défaites de rang. Incapables de s'imposer à Paris, face à un Stade Français amoindri. Dans leur quête d'un barrage à domicile, les joueurs de Pierre Mignoni devraient s'imposer à Armandie, contraignant les Agenais à un exploit dans les Alpes.

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour Agen

Toulon - Bordeaux-Bègles :

Réduits au rôle d'arbitre en cette fin de saison, les Toulonnais avaient déjà pris un mâlin plaisir à vaincre un Stade Toulousain invincible, puis n'étaient pas passé loin d'un nouvel exploit à Grenoble, s'inclinant sur le plus petit des écarts. Opposés à des Bordelo-Bèglais défaits à domicile par le Castres Olympique, les joueurs de Patrice Collazo pourraient poursuivre leur jeu de troubles-fêtes. Habitués à s'écrouler en fin de saison, les Girondins devraient s'incliner à Mayol.

Notre pronostic : victoire de Toulon.

Stade Français - Clermont :

Une semaine après leur demi-finale de coupe d'Europe, les Clermontois, seconds, reviennent aux affaires courantes à Paris. Héroïques lors de leur dernière rencontre de championnat les coéquipiers de Sergio Parisse ont sûrement lancé là leur sprint final. Avant de se déplacer deux fois chez des concurrents directs, au Racing et à Montpellier, les Parisiens sont condamnés à battre Clermont pour intégrer le Top 6. Forcé à l'exploit, le Stade Français devrait l'emporter.

Notre pronostic : victoire du Stade Français.

Castres – Toulouse :

C’est l’un des matches le plus attendu de cette 23ème journée. La rencontre entre Castres et Toulouse promet d’être spectaculaire. Du côté de Castrais, l’effectif est en bonne forme, en enchaînant deux victoires consécutives à Bordeaux et contre La Rochelle. Les Bleus et Blancs auront à cœur de confirmer leur victoire au match aller à Ernest-Wallon (11-23). Pour les Toulousains, l’objectif sera de renouer avec la victoire, après leur lourde défaite contre le Leinster en demi-finale de Champions Cup. En tête du Championnat, les Rouges et Noirs chercheront à se rassurer face à la grosse équipe de Castres très à l’aise à l’approche des phases finales.

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonus défensif pour Toulouse.

Montpellier – Grenoble :

Battus au Racing, les montpelliérains ont mis fin à une série de victoires de quatre succès. Malgré cette défaite, Montpelier peut toujours espérer se qualifier pour les phases finales (9ème avec 52 points). Pour cela, la victoire aujourd’hui contre Grenoble est impérative, avec dans le meilleur des cas un bonus offensif à la clef. De leurs côtés, es Grenoblois se déplacent à Montpellier sans pression après deux victoires, sur les deux dernières réceptions. La prochaine échéance sera pour eux, la rencontre contre Agen la semaine prochaine, afin de s’éloigner du bas du classement.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier.

Perpignan – La Rochelle

La semaine dernière La Rochelle venait de mettre un terme à une longue série de quatre défaites consécutives, les qualifiants ainsi en Challenge Cup pour la saison prochaine. Les Rochelais s’apprêtent à se rendre à l’USAP en toute confiance. Du côté de Perpignan, la lanterne rouge n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. En cas de nouvelle défaite contre La Rochelle ce samedi, l’USAP sera mathématiquement relégué en Pro D2 la saison prochaine.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.