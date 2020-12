Samedi dernier, l’Aviron Bayonnais s’est incliné face à Leicester 20-28 en Challenge Cup et, après un jour de repos, les ciel et blanc ont repris l’entraînement pour préparer ce week-end de Boxing Day. Mercredi, néanmoins, la Premiership annonçait le report de la rencontre opposant Newcastle à Leicester pour cause de cas Covid positifs chez les Tigers.

Du côté de Jean Dauger, les premiers tests effectués lundi s’étaient tous avérés négatifs alors que les seconds, mercredi, avaient révélé un seul cas positif. Ce samedi matin, à 7h30, les joueurs et le staff de Bayonne se sont soumis à un troisième test imposé par la Ligue Nationale de Rugby. Les Bayonnais retenus pour ce déplacement dans le Tarn ont ensuite effectué la mise en place, comme prévu et c’est aux alentours de 13 heures, alors que les Basques attendaient les résultats des tests pour monter dans le bus, que la sentence est tombée. Touché par une quantité importante de cas de Covid (plus de quatre), l’Aviron ne pourra pas affronter le CO demain.

La réception de Pau fortement menacée, le club fermé sept jours

Au-delà de cette annulation, l’inquiétude est grande dans les rangs bayonnais. Au sein du club, on ne sait pas encore si le virus contracté est issu de la nouvelle souche anglaise ou non. D’autant plus que les joueurs et membres du staff de l’Aviron, en repos les 24 et 25 décembre ont, pour beaucoup, célébré Noël en famille.

Aujourd’hui, tous les membres du club sont considérés comme cas-contacts. Dès lors, l’Aviron va fermer ses portes pendant une semaine. C’est la seule solution de protection, nous indique-t-on, en interne. Ainsi, au-delà du nombre des joueurs contaminés, on voit mal comment Bayonne pourrait préparer dans des conditions normales, la réception de Pau prévue le 2 janvier prochain.

En quinze jours, Bayonne (9e) devait se déplacer à Castres (13e) puis recevoir la Section Paloise (11e), deux rendez-vous importants dans sa lutte pour le maintien. Le premier est annulé. Le second fortement compromis. Et les prochaines semaines s’annoncent compliquées sur plus d’un point (effectif apte, organisation, calendrier), pour le club.