Top 14 - Castres balayé au Michelin

Que ce soit sur la scène européenne ou nationale, ce mois d’octobre aura été synonyme de bonus pour Clermont. Comme lors de ses deux matchs de Challenge Cup, et comme à chaque fois en Top 14 cette saison à Marcel-Michelin, l’ASMCA a obtenu une victoire bonifiée, aux dépends de Castres (41-6). Les cinq points étaient déjà virtuellement dans les poches auvergnates à la mi-temps grâce à trois essais de Penaud (10e), Betham (24e) et Raka (29e) et les Jaunards ont corsé l’addition en fin de seconde période par l’intermédiaire de Cancoriet (69e) et Yato (80e+1). Ils mettent ainsi fin à une série de trois défaites d’affilée contre le CO et confortent leur place de leader.

Sur le réseau social Twitter, le Bitterois Jonathan Best n’a pas hésité à parler de purge pour décrire ce duel entre les deux derniers champions de France. Les chiffres ne le contredisent pas vraiment. Le temps de jeu effectif de la première période (10’57) a été inférieur à celui passé à jouer des mêlées (11’43). M.Raynal, l’arbitre de la rencontre, a sifflé en tout une trentaine de pénalités. Quant à la conquête, en plus des très nombreuses mêlées écroulées refaites, les deux équipes ont connu un fort déchet en touche. Des données parlantes même si la rencontre s’est déroulée sous la pluie.

Les Castrais à la peine dans le jeu aérien

À défaut de précision, ce match n’a toutefois pas été avare en essais, cinq en tout, tous inscrits par les Clermontois. Des Auvergnats qui ont su, entre autre, exploiter la défaillance des Castrais sous les ballons hauts. Sur le premier essai de l’ASMCA, Penaud est en avance et plus saignant que Combezou à la retombée d’un petit par-dessus de Lopez (10e).

Damien Penaud - ClermontIcon Sport

Sur le troisième, le même Penaud claque une passe décisive à Raka suite à une chandelle bien mal sentie de Le Bourhis au centre du terrain (28e). Quelques minutes plus tard, Raka a loupé de peu le doublé après un énième raté castrais dans les airs (35e). En l’absence d’Urdapilleta et Dumora, blessés, Le Bourhis était chargé de l’animation tarnaise. Ses défaillances dans le jeu au pied lui ont valu une sortie à la mi-temps. Loin des standards qui lui ont permis de faire tomber Exeter la semaine passée en Champions Cup (29-25), le CO a pris une belle claque face à un adversaire capable de punir n’importe qui grâce à ses nombreuses individualités. Un succès au final très logique pour Clermont, mais au goût amer pour Rémi Lamerat, évacué sur civière suite à un K.O (69e) et qui pourrait déclarer forfait pour le premier match de la tournée des Bleus, le 10 novembre contre l’Afrique du Sud.