L'inquiétude était grande car l'annonce de Canal+ avait fait l'effet du bombe dans le monde du ballon rond français puisque le président de la chaîne cryptée, Maxime Saada, avait annoncé qu'il ne paierait pas la prochaine échéance à la Ligue de Football Professionnel des droits TV prévus dans le contrat qui lie l'instance au diffuseur, ce qui constitue un manque à gagner de 110 millions d'euros. Une décision qui a fait trembler les présidents du Top 14, craignant alors que Canal+ refuse de verser la dernière échéance des 97 millions d'euros prévus cette saison. Le diffuseur historique du Top 14 a vite rassuré la LNR selon Midi Olympique qui cite un dirigeant de la chaîne :



"Canal + n'entretient pas du tout les mêmes relations avec le rugby qu'avec le foot. Elles sont très saines et même excellentes entre Maxime Saada ou Vincent Bolloré, pour Vivendi, et Paul Goze ou son comité directeur. Canal se sent vraiment partenaire du rugby et de Ligue nationale de rugby." Le pari du président de la LNR était donc le bon quand il a décidé d'attribuer les droits TV à Canal+ jusqu'en 2023 alors que de nombreuses voix s'élevaient alors pour faire jouer la concurrence et imiter les dirigeants du football qui n'ont pas hésité à morceler son championnat chez plusieurs diffuseurs avant d'offrir leur meilleur lot au groupe espagnol Mediapro pour gagner encore plus d'argent. C'est un problème de moins à gérer aujourd'hui pour Paul Goze et la LNR qui peut compter sur le soutien de Canal+, ce que Maxime Saada et Vincent Bolloré aurait assuré lors du comité directeur de la chaîne, selon Midi Olympique.