Afin d'anticiper d'éventuels reports ou décalages de matches de Top 14, "il a été décidé, en accord avec le diffuseur Canal + et pour la durée du protocole, de programmer à chaque journée deux matches de Top 14 le vendredi soir à 20h45 et deux matches le dimanche soir à 21 heures", a annoncé la Ligue Nationale de Rugby. Il était initialement prévu un seul match de Top 14 le vendredi (20h45) et un autre le dimanche (21h00), les cinq autres devant se dérouler le samedi (un à 15h15, quatre à 18h15).

Cette décision a été prise à la demande de Canal +. La chaîne cryptée, soucieuse de sécuriser ses cases "premium", ne voulait pas prendre le risque de se retrouver sans match à diffuser sur ces deux créneaux du vendredi et du dimanche. En toute logique et au regard du nombre de matchs amicaux contraints d’être annulés ces dernières semaines, elle a obtenu satisfaction auprès des responsables de la LNR. L’aménagement de la programmation de la 1ère et 2ème journée de Top 14 sera communiquée sous 48 heures, précise le communiqué de la LNR.