Jacques Brunel n’a certainement pas attendu cette finale pour fignoler son squad de 37 présélectionnés pour le Mondial japonais. Sera-t-elle pour autant dénuée d’intérêt pour le sélectionneur ? Quand même pas, alors qu’au bas mot une quinzaine d’éléments peuvent nourrir des ambitions pour son appel du 18 juin. Parmi eux, Camille Lopez et Wesley Fofana ont vécu une saison internationale inconfortable.

Les Clermontois Wesley Fofana, Morgan Parra et Camille Lopez en stage en janvier avec le XV de France

Titulaire incontesté en 2018, l’ouvreur auvergnat (22 sélections) a été déclassé après le désastre à Twickenham (44-8). Hors groupe les deux matchs suivants, il est réapparu lors de la dernière rencontre en Italie (14-25), mais seulement en tant que remplaçant. Il officiera, ce samedi, en face de Romain Ntamack, Thomas Ramos ou même Antoine Dupont, trois concurrents possibles et sérieux à son poste en vue de la Coupe du monde : "L’important reste le club et ce qu’on vit en ce moment, préfère tempérer le natif de Mauléon. Aller au Japon, forcément, c’est un objectif pour moi, je ne l’ai jamais caché. Depuis le début de la saison, je dis que la Coupe du monde est dans un coin de ma tête. Mais à l’heure actuelle, c’est cette finale qui m’importe. On verra la suite après ce match mais je ne veux en tout cas pas que cela joue sur ma performance et pollue ma finale. Ce n’est pas Camille Lopez qui doit se montrer pour l’équipe de France mais uniquement Camille Lopez qui doit aider ses partenaires à aller chercher ce titre."

Le va-tout de Fofana ?

Malgré ses tourments de l’hiver, et même en cas de finale piteuse, Camille Lopez ne devrait pas avoir de mauvaise surprise mardi. Une prestation de haute volée face à ses rivaux, dans un match à aussi fort enjeu, ne peut que jouer en sa faveur dans l’esprit du staff tricolore concernant la hiérarchie des ouvreurs.

Wesley Fofana (46 sélections), lui, n’en est pas là. Entre blessures et méformes, il n’a été vu que deux fois sous l’ère Brunel et a manqué la séance de rattrapage offerte par ce dernier en Italie, là encore sur blessure. Pour le centre clermontois, soumis à une concurrence féroce à son poste, le train bleu semble s’être éloigné dangereusement. Se rappellera-t-il in-extremis aux bons souvenirs du sélectionneur ? S’il éteint complètement Sofiane Guitoune, pressenti pour décrocher un billet de dernière minute, la question se posera un peu quand même.

"Si j’ai l’occasion, j’essaierais mais cela dépendra aussi du scenario, professe Fofana. Et nul doute que lui aussi pense la même chose. Cela fait partie du rugby. Mais j’ai pour habitude de me fixer des objectifs qui ne sont que de mon fait. Bien sûr que j’aimerais être sélectionné pour cette Coupe du monde, d’autant plus que ce serait, pour moi, l’occasion de tout donner une dernière fois pour l’équipe de France. Mais cela ne m’appartient pas." Son pouvoir à lui, à Camille Lopez et à tous les autres internationaux en balance, présents samedi sur la pelouse dyonisienne : réussir une grande finale pour, peut-être, bousculer les certitudes du boss. À eux de jouer désormais…