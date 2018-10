Top 14 - "C'était un match pourri, nul à chier mais il y a 4 points". Le Top des déclas du week-end

Mauricio Reggiardo (Manager d'Agen)

La défaite des Agenais (0-10) à Ernest-Wallon semble paradoxalement avoir rassuré le manager du SUA Mauricio Reggiardo :

"On a 0 point au compteur, mais dans l'état d'esprit, on a 5 points. On avait dit qu'on viendrait à Toulouse pour se rassurer sur le contenu et trouver des certitudes. Là, à la fin, j'au vu des joueurs qui avaient la banane, même s'ils ont perdu, parce qu'ils ont tout donné contre une grande équipe "

Antoine Hastoy (demi d'ouverture de la Section Paloise)

Auteur du coup de pied de la gagne face à l'USAP, le jeune ouvreur de la section Paloise Antoine hastoy est conscient que les siens auraient pu se faciliter la tâche :

"Honnêtement, on aurait aimé que ça se passe autrement dans le contenu. L'USAP nous a mis dans un faux rythme"

Antoine Dupont (demi de mêlée du Stade Toulousain)

De retour sur les pelouses du Top 14 après sa ruputre des ligaments croisés contractée avec le XV de France il y'a de cela 8 mois, Antoine Dupont a déjà faim de ballon :

"Parfois, on se plaint qu’il y a trop de matchs, que le calendrier est difficile mais, quand on revient de blessure, on aimerait jouer tous les trois jours (sourires). Je ne vais donc pas me plaindre."

Pierre Mignoni (Manager du LOU)

Vainqueur pour la deuxième année consécutive sur la pelouse du Racing 92 (13-19), le LOU de Pierre Mignoni ne pouvait que féliciter ses joueurs :

"Personnellement, je suis fier de ces mecs. Ils avaient besoin d'un match un peu référence, ils l'ont."

Simon Mannix (Manager de la Section Paloise)

Si les Palois s'en sont sortis in extremis face à la lanterne rouge Perpignanaise (12-9), Simon Mannix préfère quant à lui retenir l'essentiel :

"Alors oui, c'était un match pourri, nul à chier mais il y a quatre points."

Uini Atonio (pilier du Stade Rochelais)

Dominateur en mêlée face à Clermont le pilier international appréhendait la réception d'un leader impressionnant :

"Ce n'était même pas une question de tactique contre Clermont. On recevait le leader. Il y avait de la peur comme à chaque fois qu'on reçoit une grosse équipe."