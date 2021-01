Le CV :

Louis Carbonel : Le jeune français de 21 ans mesure 1m80 pour 85 kg. Le demi d'ouverture suit les traces de son père, Alain Carbonel, ancien centre du RCT, en rejoignant le club de rugby de Toulon chez les juniors. Il joue son premier match de Top 14 avec le RC Toulon, notamment contre le Stade français Paris, le 24 septembre 2017, en fin de match. Le mois suivant, il est titularisé pour la première fois pour affronter le club de Castres, au Stade Pierre-Fabre. Il remporte, en 2019, le Championnat de France espoir et sera élu meilleur demi d'ouverture de la saison de Top 14. En Bleu, il devient champion d'Europe avec les moins de 18 en 2017. L'année suivante, il est le remplaçant de Romain Ntamack pour le Tournoi des 6 Nations des moins de 20, gagné par l'équipe de France, même s'il n'est titularisé que contre l'Italie. Il est aussi sélectionné pour le Mondial junior, associé à Romain Ntamack, ils mènent l'équipe à la victoire. En 2020, il est appelé pour la première fois en équipe de France pour le Tournoi des 6 Nations.

Joris Segonds : Le jeune français de 23 ans mesure 1m80 pour 91 kg. Il est formé au Sporting club decazevillois, club situé dans l'Aveyron. Il y jouera pendant dix années avant de partir pour le Stade aurillacois à l'âge de 15 ans. Il a joué initialement au poste de pilier, avant d'être replacé au poste de demi d'ouverture lorsqu'il arrive dans le club aurillacois. Il s'imposera alors comme un élément fort de son équipe à se poste. Il arrive au Stade français Paris à l'intersaison 2019 et s'affirme rapidement essentiel dans le jeu parisien. Il n'a pour l'instant pas de sélection en équipe de France mais peut jouer avec l'équipe nationale espagnole qu'il a refusé au cas où il serait appelé chez les Bleus.

Les points forts de Louis Carbonel :

Louis Carbonnel fait déjà parti des grands noms du rugby français à seulement 21 ans. Possédant une conduite de jeu remarquable et étant fin tacticien, il prouve sa capacité sur le terrain de la meilleure des manières. Efficace face aux poteaux et adroit pendant les matchs, il a déjà prouvé ses talents avec les équipes de France moins de 20, qui a brillé en Coupe de Monde et sur le Tournoi des 6 Nations.

Coupe du monde U20 - Louis Carbonel et l'équipe de France U20Icon Sport

Les points forts de Joris Segonds :

Joris Segonds fait lui aussi figure d'exemple au poste de demi d'ouverture. Auteur de trois drops, le meilleur pour l'instant, sur cette saison. il prouve son efficacité face aux perches adverses en totalisant 157 points au pied, le classant juste derrière l'international français Camille Lopez (158) et le palois Antoine Hastoy (187).

Top 14 - Joris Segonds (Stade français) sous les yeux de Laurent SempéréIcon Sport

L'avis de Rugbyrama :

Ces deux demis d'ouverture sont jeunes et ont un avenir très prometteur dans le rugby français. Ils sont tout deux très efficaces au pied et permettent à leur équipe de prendre l'ascendant dans le match. Malgré le niveau de jeu, presque irréprochable, que propose le joueur du Stade français Joris Segonds, l'expérience des grands matchs et jouant à domicile, l'avantage se tournerai vers le toulonnais Louis Carbonel.