Pour l’élève briviste, il a fallu attendre le 2 juin et l’oral de rattrapage, pour acter le passage en classe supérieur. Dès-lors, pas évident d’être un promu et de préparer un retour dans l’élite en à peine plus de deux mois. Pour le manager, Jérémy Davidson, il était nécessaire de se remettre très vite au travail : "Dès le lundi qui a suivi le barrage nous étions en place avec le staff pour préparer la saison prochaine. Avec cette montée actée tardivement nous ne pouvions pas nous permettre de perdre du temps car nous avions beaucoup de travail à effectuer. Avec la coupe du monde qui s’annonce et les six joueurs de l’équipe qui ont rejoint leur sélection, nous débutons cette saison par un stage avec beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe. Ça nous donne la banane et énormément d’envie pour être prêt à en découdre dès la première journée."

Alex Dunbar, une recrue de choix pour les lignes-arrières

C’est aussi avec une certaine gourmandise que Saïd Hirèche et ses coéquipiers ont repris le chemin de l’entrainement ce lundi, avec déjà pas mal de nouveaux élèves : "On s’est tous retrouvé avec en tête les fabuleux souvenirs de la saison passée comme moteur. Les nouveaux joueurs s’acclimatent dans le travail et l’esprit familial qui nous caractérise, mais tout le monde est très sérieux pour ce premier stage qu’on aborde avec ambition et détermination".

Alex Dunbar - EcosseIcon Sport

Mais pour parfaire les effectifs, Brive va bénéficier de dix jours supplémentaires accordés par la LNR, et ce ne sera pas de trop pour le coach irlandais : "On vient de conclure l’arrivée de l’international écossais Alex Dunbar, un joueur de très grande qualité et d’expérience à qui nous espérons donner les moyens de retrouver son meilleur niveau. Avec la montée tardive, nous avons eu un peu moins de temps que les autres équipes pour parfaire notre recrutement et ces 10 jours sont importants pour nous. Ensuite on attendra les listes définitives pour la coupe du Monde, début septembre, avec la possibilité de prendre un joker."

Un nouveau professeur des avants

Au chapitre des nouveautés de la première semaine de stage organisée à l’espace des 1000 sources de Bugeat en Haute-Corrèze, Didier Casadéi a laissé place à un nouveau professeur des avants. Après avoir connu le succès entre autres dans le Super-Rugby et avec la sélection japonaise, Marc Dal Maso va découvrir une autre référence en la matière : la mêlée briviste. Une recrue de choix pour le manager briviste : "Marc est mondialement connu pour son exigence au niveau du travail de la mêlée. Il va amener ses compétences et son savoir-faire pour améliorer notre conquête, comme il l’a déjà fait avec succès dans le passé. Sa dernière expérience à Toulon a été un peu plus difficile et je pense qu’il a toutes les armes pour rebondir avec le CAB." Mais pour le moment il faut se remettre au travail et le ballon n’est pas forcément prévu pour ces premières semaines.

Marc Dal Maso (Toulon)Icon Sport

Le Capitaine comme son groupe s’attendent à souffrir mais pour la bonne cause : "Sur ce premier stage de Bugeat on va travailler sur le physique en alternant de grosses séances de travail mais aussi des activités plus ludiques. C’est un moment important, pour lier les troupes, mais aussi difficile dans une saison car il fait déjà très chaud pour cette reprise. Mais on prend beaucoup de plaisir dans cette souffrance et on hâte d’être au premier match pour mesurer la qualité de notre préparation."

Avec 3 matchs de préparation au programme face à Montpellier, le Racing et Bordeaux-Bègles, Brive aborde la remontée en Top 14 avec l’ambition de répondre présent dès la première journée prévue le 24 août.