Petite question en préambule: quelle est la dernière et seule équipe ,Top 14 et Pro D2, confondus à demeurer invaincu sur ses terres ? Les supporters brivistes connaissent évidemment la réponse puisqu'il s'agit de leur club de cœur. Avant de chausser les crampons une dernière fois de la saison ce dimanche et de pénétrer dans l'enceinte surchauffée du stadium puis de pénétrer sur la pelouse brûlante d'Amédée-Domenech où les premières grosses chaleurs risquent de mettre à mal les organismes, les joueurs du CABCL pourront se souvenir qu'ils y sont invaincus en seize rencontres cette saison.

Le compteur monte même à 17 si l'on tient compte du dernier succès en Top 14 face à l'UBB lors de l'exercice 2017/2018. De quoi rendre optimiste les plus pessimistes des supporters. Même si la prudence reste évidemment de mise face à Grenoble, une équipe qui vient de l'échelon supérieur. "Si nous ne gagnons pas, c'est que nous n'avons pas le niveau pour être en Top 14" déclarait lundi au cours d'une conférence de presse appelant à la mobilisation générale le manager nord-irlandais Jeremy Davidson. Rentrés de Pau dans la foulée de la finale perdue, les Brivistes n'ont pas mis longtemps à se projeter sur Grenoble.

Le staff briviste et le directeur général Xavier Ric ont donc tout d'abord remercié les près de 6000 supporters corréziens présents à Pau qui ont fait jeu égal avec leurs homologues basques. Ils ont également demandé à ce que le stadium se mue en "poudrière ce dimanche." Un message qui trouve son écho dans les messages de soutien et les marques d'affection, presque "d'amour" dixit l'entraîneur des avants Didier Casadeï reçus par la troupe corrézienne sur le chemin du retour du Hameau. Sur l'aire du Frontonnais, à mi-chemin entre Toulouse et Montauban, les supporters brivistes à l'arrêt ont notamment pu s'entretenir et remotiver leur équipe qui s'était arrêté faire une pause.

En début de semaine, mardi, ils étaient près d'une grosse cinquantaine à suivre attentivement l'entraînement ouvert au public. Et il y a fort à parier à en juger par le succès des ventes aux guichets que les tribunes seront ce dimanche copieusement garnies, avec plus de 13 000 supporters attendus. "Notre 16ème homme va compter" a appuyé Jeremy Davidson samedi en conférence de presse d'avant-match. Devant les leurs, les Brivistes savent l'immense tâche qui les attend.

Un rituel bien rodé

En tribunes Élie Pebeyre travée N, on se prépare comme d'habitude pour assurer le spectacle. Adrien, 20 ans et supporter du CABCL depuis plus de sept ans est soulagé de ne pas "avoir quatre heures de route à faire cette fois-ci." Ce membre de l'Amicale 100 % Coujou, le dernier club de supporter officiel présent en tribunes crée en 2009 et qui rassemble plus de 200 adhérents, fait partie de ces petites mains essentielles au bon fonctionnement d'une mécanique bien huilée depuis plusieurs rencontres.

Dès ce dimanche à 9h comme pour la demi-finale face à Vannes, avec ses collègues il placera les drapeaux offerts par le Conseil départemental de la Corrèze et le club briviste dans les travées du stadium. "Ensuite on se retrouve tous pour manger et partager notre stress" sourit le jeune homme. Puis arrive le moment de la "haie d'honneur pour accueillir les joueurs" prévue ce dimanche à partir de 13h15 du côté de la Tribune Sud. Adrien enfilera ensuite le costume de l'icônique mascotte Zouzou -les trois quarts du temps à domicile- ou se placera en tribunes tambour à la main – ce fut le cas au Hameau- pour donner de la voix et créer un vacarme monstre.

Cet "amoureux du CAB au parcours atypique" puisque son grand-père a porté le fameux maillot noir et blanc dans les années 60 y croit plus que tout pour ce match d'accession. Il aurait tort de ne pas le faire. Après tout, les joueurs brivistes savent ce qu'ils doivent à leurs supporters. Foi de coujou.