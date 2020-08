C’est avec un groupe très élargi de trente-cinq joueurs que le Racing 92, troisième du dernier championnat, a donc rejoint la Corrèze, ce vendredi. Dans les rangs franciliens, seuls le talonneur Kevin Le Guen (mollet) et l’arrière irlandais Simon Zebo (pied) sont blessés et absents. Du coup, cette deuxième rencontre amicale pourrait-elle marquer les grands débuts de Kurtley Beale sous le maillot du Racing 92, son nouvel employeur ? C’est une possibilité, en effet. L’international australien (31 ans, 92 sélections) est ainsi arrivé dans les Hauts-de-Seine il y a déjà plusieurs semaines, s’est entraîné de façon normale depuis lors et pourrait donc découvrir la première division française vendredi soir au Stadium de Brive, devant 5 000 spectateurs.

Le reste, dîtes-vous ? "Nous peaufinons simplement notre préparation, explique Laurent Travers, le directeur de rugby du Racing 92. La première sortie face au Lou nous a plu mais nous sommes aussi conscients que la marge de progression est encore énorme. Il faut que les automatismes et les repères reviennent, que les joueurs s’habituent à la rudesse des contacts du Top 14 ou que l’on soit plus cohérents au niveau de la discipline. Il nous faut être meilleurs que face à Lyon, l’objectif est là. Au club, personne n’oublie que dans huit jours, face au Lou, nous serons à balles réelles." Travers va plus loin : "Nous avons encaissé des essais beaucoup trop facilement, la semaine dernière à Bourgoin-Jallieu. Ces automatismes en défense sont donc à retrouver très rapidement. J’ai également l’impression que les joueurs n’ont pas encore acquis tous les bons réflexes au niveau de la zone plaqueur-plaqué."

Jeremy Davidson : "C’est un gros test"

De son côté, le CAB aborde également cette rencontre avec un groupe étoffé, au grand complet, et souhaite montrer à son public que l’équipe est prête à démarrer la saison. "Nous voulons sur cette rencontre nous mesurer à l’une des plus grosses équipes du championnat, analyse Jeremy Davidson, le manager irlandais de la formation corrézienne. Le Racing se déplace avec son meilleur effectif, ce sera donc un gros test pour nous. C’est une occasion, pour nos joueurs, de se mettre au niveau d’une plus forte opposition que celle de la semaine dernière (face à Valence-Romans, victoire 36-12)." Pour rappel, les Brivistes démarreront le Top 14 la semaine prochaine, en recevant l’Aviron bayonnais au Stadium.