C’est nos confrères de Var Matin, qui ont révélé la décision de Marc Dal Maso, de prendre en charge la mêlée et la touche du CA Brive, promu en Top 14, dont Didier Casadéi a été écarté la semaine dernière. Pas conservé à Toulon, et non retenu par Eddie Jones pour s’occuper du XV de l’Angleterre durant le Mondial, Marc Dal Maso qui souhaitait entraîner à nouveau et rapidement a été contact avec Biarritz et Pau, même si les discussions ont à chaque fois tourné court.

En fin de semaine dernière, l’entraîneur irlandais Jérémy Davidson, à la recherche d’un suppléant pour Didier Casadéi, remercié, a pris contact avec l’ancien talonneur international. Dal Maso après avoir réservé sa réponse, a donné son accord ce dimanche. Il va s’engager pour une saison avec la formation corrézienne.