Champion d'Europe en 1997 avec Brive en tant que joueur, entraîneur des Espoirs champions de France en mai 2009, le Briviste de naissance officiait depuis dix ans à la tête des avants du club corrézien. Sous sa férule, et avec peu de moyens, Brive s'est notamment construit un pack de fer, craint et redouté dans tout l'Hexagone, en Pro D2 (deux saisons) et en Top 14 (sept saisons).

À l'issue de cette saison qui a vu la remontée des Corréziens en Top 14 après leur victoire contre Grenoble, "le CA Brive a souhaité réorganiser son staff sportif et lui a proposé une nouvelle mission et un autre rôle auprès des jeunes et de la détection de talents. Il n’a pas souhaité donner suite à cette proposition et le club a donc décidé de mettre fin à leur collaboration" explique dans un communiqué le club briviste. L'entraîneur "avait fait part de sa volonté de quitter le club à la fin de son contrat" renseigne également le site officiel du CA Brive. Le contrat de Didier Casadéï courait jusqu'en 2020.