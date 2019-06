Selon des informations de La Montagne et de France Bleu Limousin, le technicien a été reçu mercredi par les dirigeants du club briviste pour acter la séparation et ce alors qu'il lui restait encore un an de contrat. L'ancien pilier, champion d'Europe en 1997 avec Brive, occupait la fonction d'entraîneur des avants du CABCL depuis près de dix ans. Il avait été récemment contacté par le Racing 92 intéressé par ses compétences et son travail reconnu dans le domaine de la mêlée fermée.