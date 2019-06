"Bordeaux est une ville particulière, synonyme de grand événement pour les Rochelais avec cette montée en Top 14 il y a 5 ans.” Samedi soir, Xavier Garbajosa ne se trompait pas en affirmant la place un peu spéciale occupée par Bordeaux dans l’histoire contemporaine des joueurs et du public rochelais. Pour qui a un peu de mémoire, Bordeaux, c’est, avant la demi-finale de samedi contre Toulouse, trois faits sportifs majeurs de ces douze dernières pour le Stade rochelais. Les trois ont eu lieu à Chaban-Delmas quand la seconde demi-finale de Top 14 de l’histoire du club, elle, se déroulera au Matmut Atlantique. Ce flash-back, c’est aussi celui d’une ascension dans la hiérarchie du rugby français.

Top 14 - Xavier Garbajosa (La Rochelle)Icon Sport

Fin de saison du Pro D2 2006-2007. La finale d’accession de cette saison-là, obtenue après une victoire en demi-finale contre Toulon à Marcel-Deflandre (21-17), marque la première transhumance rochelaise vers Bordeaux. Transhumance, c’est le terme utilisé par les Rochelais, samedi soir à Colombes. En finale d’accession, le 27 mai 2007, La Rochelle s’incline contre Dax (16-22). La bande au capitaine Robert Mohr connaît un moment exceptionnel dans un stade Chaban-Delmas en Jaune et Noir. L’ A10 est remplie de véhicules de supporters qui ne se privent pas de klaxonner.

Des survivants de la finale d’accession du Pro D2 2014

Après une nouvelle finale d’accession, remportée en 2010 face à Lyon à Brive (32-26), suivie d’une relégation la saison suivante ainsi que des départs de Serge Milhas et David Darricarrère, le Stade rochelais de Patrice Collazo et Fabrice Ribeyrolles, arrivés au club en 2011, va connaître à la fin de la saison du Pro D2 2013-2014 sa seconde transhumance en direction de la préfecture de Gironde. Le 25 mai 2014, en finale d’accession, La Rochelle et son capitaine Uini Atonio domine les débats face à Agen (31-22) à Chaban-Delmas. On estime à 15 000, le nombre de supporters rochelais à Bordeaux.

Top 14 - Les joueurs de La Rochelle victorieux au Racing 92Icon Sport

C’est l’hystérie pour le retour de l’équipe sur le Vieux Port. Le bus à impériale des joueurs pénètre tard dans la nuit dans une ambiance électrique. Avant la finale de Challenge Cup contre Clermont, il y a un mois, Uini Atonio s’était rappelé de ces moments. Des souvenirs à chair de poule. De cette équipe qui a gagné le droit de monter en Top 14, subsistent aujourd’hui dans les rangs rochelais Uini Atonio, Romain Sazy, Kevin Gourdon, Zeno Kieft, Levani Botia, Kini Murimurivalu et Hikairo Forbes, en partance.

Troisième date forte de La Rochelle à Bordeaux, celle du premier succès à l’extérieur en Top 14 durant la saison du retour dans l’élite. Après un premier point de bonus défensif glané à Toulouse, La Rochelle réussit à s’imposer à Bordeaux (21-22), le 28 mars 2015. Une victoire fondatrice puisque La Rochelle finit neuvième du championnat et parvient à se maintenir. Ce 8 juin 2019 s’inscrit donc dans cette lignée-là, composée de défaites et de victoires. Vincent Merling, président depuis 1991, en a vu des vertes et des pas mûres. Samedi, il poussera derrière le groupe, comme il l’a toujours fait. A deux heures environ de chez eux, les Rochelais devraient être plusieurs milliers dans les tribunes du Matmut Atlantique.