Bernard Dusfour, président de la commission médicale de la LNR a réagi à l'annonce de plusieurs cas de coronavirus au Stade Français. Evidemment, ses propos sont empreints de prudence : "Evidemment, nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet à la LNR. A ce stade, je n'ai pas grand chose à vous dire, sinon qu'il faut continuer à être vigilant. Il faut plus que jamais respecter les gestes barrières et le port du masque en dehors des entraînements. Tout ceci va dans le sens de nos préconisations depuis le début de la crise. Il faut continuer à la respecter avec le plus de rigueur possible. "

Au sujet de la reprise du championnat, prévue la semaine du 4 et 5 septembre, Bernard Dusfour n'a pas voulu davantage s'exprimer : "On ne peut rien dire sur ce sujet, le Top 14, c'est quand-même dans un mois et personne ne sait quelle sera l'évolution du coronavirus dans la population en général ." On rappelle que les clubs sont actuellement dans la phase 3 du protocole de la LNR, c'est à dire que les contacts ont été à nouveau autorisés.