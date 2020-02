Ce fut le tube de l'été en début de saison. L'Aviron Bayonnais, champion de Pro D2 en mai dernier a surfé sur la vague du succès avec cette victoire surprise face au Racing. Et les Basques ont confirmé leur bonne forme sur les six journées suivantes. Sur leurs sept premiers matchs, les hommes de Yannick Bru avaient marqué en moyenne 26,8 points, une moyenne très élevé pour un promu, quand Brive en marqué 19,1 en moyenne. Mais depuis, les Bayonnais avaient connu un gros trou d'air commençant notamment par une défaite à Toulon. Entre la 8e et la 13e journée incluses, les Bayonnais n'auront marqué qu'un seul essai contre... Toulouse, lors de la défaite 45-10.

Les Basques auront été dans le dur notamment lors des réceptions de concurrents directs au maintien, à savoir Pau et Brive. Des petits scores (3-9 et 6-6) mais surtout aucune victoire, ce qui a mis l'Aviron dans une position assez inconfortable au classement. On peut certes pointer du doigt les conditions climatiques, les deux matchs se jouant durant les tempêtes qui avaient frappé le sud ouest de la France. Mais cette longue période aura finalement fait redescendre Bayonne de son nuage.

La remise en route

Depuis le début de cette année 2020, l'Aviron semble mieux offensivement, arrivant à retrouver des solutions avec des joueurs comme Peyo Muscarditz ou encore grâce à un paquet d'avants mobile. Mais Bayonne reste à l'heure actuelle la pire attaque du championnat avec 25 essais inscrits, derrière le Stade Français. Mais les coéquipiers de Jean Monribot sont moins efficaces à domicile, avec seulement 11 essais marqués à Jean-Dauger. À l'image du match à Montpellier, les Basques peuvent se montrer très dangereux, eux qui ont failli faire tomber les Cistes au GGL Stadium. La victoire contre le Stade Français, mettant fin à huit matchs sans victoires, sera peut-être le déclic pour remettre la marche en avant.

Contre le Stade Toulousain, les Bayonnais auront fort à faire car le champion de France en titre possède la troisième meilleure défense du championnat avec 29 essais et 311 point encaissés. Mais comme Bayonne l'a prouvé en s'offrant le scalp d'équipes comme le Racing 92 ou la Rochelle, Toulouse n'aura pas la partie facile à Jean-Dauger.

